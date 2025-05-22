Kayseri’nin Tarih ve Estetik Vizyonu: Saadet Partisi’nden Kayseri Kalesi ve Çevresine Yeni Bir Çehre Çağrısı

“Kalemiz Kapalı Kale Olmasın!”

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve pek çok medeniyetin izlerini barındıran Kayseri Kalesi’nin uzun yıllar süren restorasyon çalışmalarından sonra erişimin zor hale geldiğine vurgu yapan Kenanoğlu, “İçine insan giremez” algısına karşılık gelen projelere dikkat çekti.

“Cumhuriyet Meydanı, Şehrimizin Gözbebeğidir”

Şehrin merkezi konumundaki meydanın estetikten uzak, karmaşa ve düzensizlikler içerdiğini belirten partililer, meydanın yenilenmesi ve şehir yaşamına uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Yardım standlarının yer seçimi, bakım ve peyzaj düzenlemesi gibi unsurların gözden geçirilmesi öneriler arasında yer aldı.

Önerilen Yenileme ve Geliştirme Planları:

Meydanın bütünüyle yeniden tasarımı

Kayseri temalı çiçeklikler, LED aydınlatmalar ve estetik oturma alanları

Yardım standlarının şehir dışına alınması

Gece ışıklandırmasıyla donatılmış parklar ve tarihi simgeler

Modern ve fonksiyonel otobüs durakları ve elektronik sefer göstergeleri

Ayakkabı boyacıları gibi geleneksel hizmetler için özel alanlar

Atatürk Anıtı, Saat Kulesi ve Kale’nin gece aydınlatması

Kişisel ve alışveriş odaklı yeni zemin kaplamaları

Kayseri Kalesi İçin Geleceğe Yönelik Vizyon Projeleri

Saadet Partisi’nin vizyon projeleri, sadece eleştiriden ibaret değil; şehri kültürel ve ekonomik anlamda hareketlendirecek girişimleri içeriyor:

Kayseri Gastronomi Sokağı : Şehrin lezzet miraslarını sergileyen, otantik restoran ve satış noktaları

: Şehrin lezzet miraslarını sergileyen, otantik restoran ve satış noktaları Kadın Girişimciler Standları : Kadınların üretimini gösterip, ekonomiye katılımını artıracak alanlar

: Kadınların üretimini gösterip, ekonomiye katılımını artıracak alanlar Gençlik ve Sanat Alanları : Amfi tiyatro, açık hava sineması ve müzik performanslarıyla gençleri ve kültürel etkinlikleri teşvik

: Amfi tiyatro, açık hava sineması ve müzik performanslarıyla gençleri ve kültürel etkinlikleri teşvik Sanat ve Kitap Sergileri : Ressamlar, yazarlar ve el sanatları ustalarının eserlerini sergileyebileceği alanlar

: Ressamlar, yazarlar ve el sanatları ustalarının eserlerini sergileyebileceği alanlar Aile ve Çocuk Eğlence Alanları : Işık gösterileri, çocuk parkları ve interaktif etkinlikler

: Işık gösterileri, çocuk parkları ve interaktif etkinlikler Kültürel Yarışmalar ve Selfie Noktaları: Esnaf ve ziyaretçilere yönelik ekonomik ve görsel avantajlar

Kenanoğlu, “Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri, hak ettiği saygı ve estetikle buluşmalı. Kale ve Meydan, sadece yapılar değil; şehrimizin hafızasıdır. Bunu yeni bir yaşam alanına dönüştürmek bizim görevimiz.” diyerek çağrısını sonlandırdı.