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- Kayseri'nin Tarih ve Estetik Vizyonu: Saadet Partisi'nden Kayseri Kalesi ve Çevresine Yeni Bir Çehre Çağrısı
Kayseri'nin Tarih ve Estetik Vizyonu: Saadet Partisi'nden Kayseri Kalesi ve Çevresine Yeni Bir Çehre Çağrısı
Kayseri'nin kalbini oluşturan Cumhuriyet Meydanı ve Tarihi Kayseri Kalesi, Saadet Partisi tarafından günümüzdeki durumu eleştirilerek, şehrin ruhunu yansıtan ve estetik açıdan göz alıcı hale getirilmesi gerektiği dile getirildi. Mahalli İdareler Başkanı Adnan Kenanoğlu, yaptığı açıklamada, kültürel mirasların şehirle bütünleşmesi ve modern dokunuşlarla yeniden anlam kazanması çağrısında bulundu.
“Kalemiz Kapalı Kale Olmasın!”
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve pek çok medeniyetin izlerini barındıran Kayseri Kalesi’nin uzun yıllar süren restorasyon çalışmalarından sonra erişimin zor hale geldiğine vurgu yapan Kenanoğlu, “İçine insan giremez” algısına karşılık gelen projelere dikkat çekti.
“Cumhuriyet Meydanı, Şehrimizin Gözbebeğidir”
Şehrin merkezi konumundaki meydanın estetikten uzak, karmaşa ve düzensizlikler içerdiğini belirten partililer, meydanın yenilenmesi ve şehir yaşamına uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Yardım standlarının yer seçimi, bakım ve peyzaj düzenlemesi gibi unsurların gözden geçirilmesi öneriler arasında yer aldı.
Önerilen Yenileme ve Geliştirme Planları:
- Meydanın bütünüyle yeniden tasarımı
- Kayseri temalı çiçeklikler, LED aydınlatmalar ve estetik oturma alanları
- Yardım standlarının şehir dışına alınması
- Gece ışıklandırmasıyla donatılmış parklar ve tarihi simgeler
- Modern ve fonksiyonel otobüs durakları ve elektronik sefer göstergeleri
- Ayakkabı boyacıları gibi geleneksel hizmetler için özel alanlar
- Atatürk Anıtı, Saat Kulesi ve Kale’nin gece aydınlatması
- Kişisel ve alışveriş odaklı yeni zemin kaplamaları
Kayseri Kalesi İçin Geleceğe Yönelik Vizyon Projeleri
Saadet Partisi’nin vizyon projeleri, sadece eleştiriden ibaret değil; şehri kültürel ve ekonomik anlamda hareketlendirecek girişimleri içeriyor:
- Kayseri Gastronomi Sokağı: Şehrin lezzet miraslarını sergileyen, otantik restoran ve satış noktaları
- Kadın Girişimciler Standları: Kadınların üretimini gösterip, ekonomiye katılımını artıracak alanlar
- Gençlik ve Sanat Alanları: Amfi tiyatro, açık hava sineması ve müzik performanslarıyla gençleri ve kültürel etkinlikleri teşvik
- Sanat ve Kitap Sergileri: Ressamlar, yazarlar ve el sanatları ustalarının eserlerini sergileyebileceği alanlar
- Aile ve Çocuk Eğlence Alanları: Işık gösterileri, çocuk parkları ve interaktif etkinlikler
- Kültürel Yarışmalar ve Selfie Noktaları: Esnaf ve ziyaretçilere yönelik ekonomik ve görsel avantajlar
Kenanoğlu, “Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri, hak ettiği saygı ve estetikle buluşmalı. Kale ve Meydan, sadece yapılar değil; şehrimizin hafızasıdır. Bunu yeni bir yaşam alanına dönüştürmek bizim görevimiz.” diyerek çağrısını sonlandırdı.