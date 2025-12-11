  • Haberler
Kayseri'de dağlık bir arazide gezen vatandaş yamaçtaki kayalıkların üzerinde insan figürlü kaya resimleri keşfetmişti, ilk değerlendirmelere Neolitik Çağ'a ait olduğu tahmin edilen resimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kültepe-Koramaz Derneği Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, 'Petroglif araştırmalarının sonuçlarına göre Kayseri tarihi 2-3 bin yıl daha geriye gidebilir' dedi.

Kayseri'nin tarihi 2-3 bin yıl daha geriye gidebilir: İnsan Figürlü Kaya Resimleri

Kayseri’de dağlık bir alanda gezen vatandaş, yamaçtaki kayalıkların üzerinde insan figürlü kaya resimlerinin olduğunu keşfetti ve bunun üzerine resimlerin incelenmesi üzerine yetkililere ihbarda bulundu. Yetkililerin ilk değerlendirmelerine göre resimlerin Neolitik Çağ’a ait olduğu ifade edildi.
Söz konusu keşifle ilgili Kültepe-Koramaz Derneği Üyesi ve ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, Kayseradar mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

Araştırmaların netleşmesiyle birlikte Kayseri tarihinin 2-3 bin yıl daha geriye gidebileceğini ifade eden Özsoy, “Şehre yerleşen insanların kaç yıldan beri yaşadığına dair elimizde daha net bilgiler olacak. Buradaki resimler, petroglif denilen kazma veya oyma şekliyle mi yoksa boya ile mi yapıldığını henüz bilmiyoruz. Resimlerde dikkat çeken kahverengi boya, hematit madeninin toz haline getirilmesi ve kil ile birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkıyor fakat resimler kömür veya kalsid tebeşir ile de çizilmiş olabilir” dedi.
Resimlerin dönemin inanç ve ritüellerini simgeleyebileceğini de belirten Özsoy, çalışmaların sonuçlanmasıyla birlikte kaç yılına ait oldukları ve ne zaman/nasıl çizildiklerinin kanısına da varılabileceğini söyleyerek “Bu resimlerle birlikte belki de Göbeklitepe ve Latmos Antik Kenti ile Kayseri arasında bir bağlantı, ilişki kurulabilecek” diye konuştu.

Haber Merkezi

