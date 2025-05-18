Kayseri'nin Tarihi Değirmeni Yeniden Hayat Buluyor

Kayseri'nin derin tarihinden bir iz daha gün yüzüne çıkıyor. Koramaz Vadisi'nin saklı köşelerinden biri olan Çevreş Değirmeni, titiz bir restorasyon süreciyle eski ihtişamına kavuşmaya hazırlanıyor.

Kayseri'nin Tarihi Değirmeni Yeniden Hayat Buluyor

Şehrin geçmişine tanıklık eden bu yapı, gelecek nesillere aktarılmak üzere özenle restore ediliyor.

Koramaz Vadisi’nin UNESCO kalıcı liste hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların bir parçası olarak, değirmenin tarihi dokusunu koruma ve yeniden canlandırma süreci dikkatle ilerliyor. Vadi içinde sürdürülen bakım çalışmalarıyla bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri korunurken, yeni bir müze projesi de ziyaretçileri ağırlamak için gün sayıyor.

Onlarca ağaç, yüzlerce bitki türü, kuş sesleri ve derelerden gelen su sesiyle adeta bir açık hava müzesine dönüşen Koramaz Vadisi, hem yerli hem de yabancı turistleri büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Bölgenin tarihi değerleri ve kültürel mirası, yeni projelerle daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi

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