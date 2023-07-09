Kayseri’nin tarihi ismi: Sokrat İncesu kimdir?

Soyadı kanunun çıktıktan sonra vatanını unutmayan Sokrat, ‘İncesu’ soyadını aldı. Kayserili Yüzbaşı Sokrat kimdir sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Kayseri’nin tarihinde önemli bir isim olan Sokrat, 1894 yılında İncesu’da dünyaya geldi. Sokrat, İstanbul’a taşındıktan sonra 1912 yılında Küçük Zabit Mektebi’nden mezun oldu ve Balkan Savaşı’na katıldı. 1914 yılında da başçavuş oldu.

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesiyle de Çanakkale Cephesi’ni savunmakla görevli olan 5’inci Ordu’da görevlendirildi. 5’inci Tümen 13’üncü Alay 8’inci Bölük’te görevlendirilen Sokrat, Arıburnu bölgesindeki muharebelere katılmış, 8’inci Bölük Komutanı görevinde bulunmuştur.

Taarruz sırasında düşman bombası ile ayağından yaralanarak, Yalova Köyü’ndeki hastanede tedavi gördü. Çanakkale cephesindeki üstün faaliyetlerinden dolayı da harp madalyası aldı. Çanakkale Cephesi’nden sonra Kafkas ve Filistin cephelerinde bulundu.

MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMASI

Sokrat İncesu’nun hayatı boyunca en sevdiği insan olarak tabir ettiği Mustafa Kemal’le ilk karşılaşması 19 Mayıs 1915'te bir siperin içinde gerçekleşti.

Yüzbaşı Sokrat, binlerce Türk askerinin şehit düştüğü Çanakkale Savaşı'nı 'Gazi' olarak tamamladı ve Bozcaada'ya yerleşti. Soyadı Kanunu çıktıktan sonra, doğduğu yer olan 'İncesu' soyadını aldı.

‘ŞAM’DA ESİR ALINDI’

Sokrat, Şam’da esir alındıktan 1 yıl sonra 19 Eylül 1919 tarihinde İstanbul’a getirildi. Daha sonra Bozcaada’ya yerleşme kararı aldı. Sokrat, manifaturacı dükkânı işletmesiyle bilinirken 1938 yılında Atatürk’ün vefat haberini alınca 1938 yılında Bozcaada’da yapılan törende, en ön safta yer aldı. 19 Ağustos 1976 günü vefat eden Sokrat, Bozcaada Rum Mezarlığı’na defnedildi.