  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'nin tarihi müzesi 115 Milyon TL'lik bedelle Fosil Müzesi'ne dönüştürülüyor

Kayseri'nin tarihi müzesi 115 Milyon TL'lik bedelle Fosil Müzesi'ne dönüştürülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 115 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen Paleontoloji ve Fosil Müzesi Projesi ile şehrin bilimsel ve kültürel vizyonuna önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Kayseri'nin modern anlamda ilk müze binası, 7,7 milyon yıl öncesine ait fosillerin sergileneceği eşsiz bir bilim merkezi olma özelliği taşıyor.

Kayseri'nin tarihi müzesi 115 Milyon TL'lik bedelle Fosil Müzesi'ne dönüştürülüyor

Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin inşaatı, Kayseri’nin bilim dünyasında önemli bir yer edinmesi için hummalı bir şekilde devam ediyor. Müze, fil, mamut, zürafa, gergedan ve bovit fosilleri gibi tarihi eserleri barındıracak. Kazı çalışmalarının Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütüldüğü belirtiliyor.

Bilim ve Kültür Vizyonuna Katkı

Müze, yalnızca bir sergi alanı olmanın ötesinde, Kayseri’nin kültürel ve bilimsel geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye’nin paleontolojik mirasını koruyacak ve halkı bilimin büyüleyici dünyasıyla buluşturacak modern bir kültür merkezi oluşturulması hedefleniyor.

Modern Mimari ile Tarihin Buluşması

Gültepe Mahallesi’nde 8700 metrekarelik bir alanda inşa edilen müze, mevcut 660 metrekarelik yapı ile eklenen 1140 metrekarelik yeni bölümden oluşuyor. Toplamda 4515 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan müze, sabit ve geçici sergi salonları, fosil laboratuvarı, çocuk eğitim alanları, seyir terasları ve hediyelik eşya satış birimi gibi çeşitli işlevleri bir arada barındıracak.

Yeni yapı, 1970’li yıllardan kalma mevcut binanın özgün mimarisini koruyarak, modern malzemelerle çağdaş bir tasarım anlayışıyla inşa ediliyor. Müzenin merkezindeki geniş galeri alanı, ziyaretçilere etkileyici bir deneyim sunacak şekilde tasarlandı.

Bu proje, Kayseri’nin bilimsel ve kültürel kimliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor ve dünya paleontolojisine ışık tutacak bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Kirayı elden ödeyen de alanda ceza yer'
"Kirayı elden ödeyen de alanda ceza yer"
Başkan Yalçın'a 'Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü'
Başkan Yalçın’a 'Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü'
Genç doktor adayları önlüklerini törenle giydi
Genç doktor adayları önlüklerini törenle giydi
Kartal Kavşağı Projesi İçin İhale Süreci Başlıyor
Kartal Kavşağı Projesi İçin İhale Süreci Başlıyor
Başkan Arıkan, 'İktidar, medyayı sansürle kontrol altında tutuyor'
Başkan Arıkan, “İktidar, medyayı sansürle kontrol altında tutuyor”
ERÜ URAP 2025–2026 Türkiye sıralamasında yerini aldı
ERÜ URAP 2025–2026 Türkiye sıralamasında yerini aldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!