Kayseri'nin tarihi müzesi 115 Milyon TL'lik bedelle Fosil Müzesi'ne dönüştürülüyor

Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin inşaatı, Kayseri’nin bilim dünyasında önemli bir yer edinmesi için hummalı bir şekilde devam ediyor. Müze, fil, mamut, zürafa, gergedan ve bovit fosilleri gibi tarihi eserleri barındıracak. Kazı çalışmalarının Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütüldüğü belirtiliyor.

Bilim ve Kültür Vizyonuna Katkı

Müze, yalnızca bir sergi alanı olmanın ötesinde, Kayseri’nin kültürel ve bilimsel geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye’nin paleontolojik mirasını koruyacak ve halkı bilimin büyüleyici dünyasıyla buluşturacak modern bir kültür merkezi oluşturulması hedefleniyor.

Modern Mimari ile Tarihin Buluşması

Gültepe Mahallesi’nde 8700 metrekarelik bir alanda inşa edilen müze, mevcut 660 metrekarelik yapı ile eklenen 1140 metrekarelik yeni bölümden oluşuyor. Toplamda 4515 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan müze, sabit ve geçici sergi salonları, fosil laboratuvarı, çocuk eğitim alanları, seyir terasları ve hediyelik eşya satış birimi gibi çeşitli işlevleri bir arada barındıracak.

Yeni yapı, 1970’li yıllardan kalma mevcut binanın özgün mimarisini koruyarak, modern malzemelerle çağdaş bir tasarım anlayışıyla inşa ediliyor. Müzenin merkezindeki geniş galeri alanı, ziyaretçilere etkileyici bir deneyim sunacak şekilde tasarlandı.

Bu proje, Kayseri’nin bilimsel ve kültürel kimliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor ve dünya paleontolojisine ışık tutacak bir merkez olma yolunda ilerliyor.