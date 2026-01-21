Kayseri'nin tarihi okulu 'Sanat Merkezi' oluyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 1959 yılında cumhuriyet dönemi mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak inşa edilen ve yıllarca Nazmi Toker İlkokulu adıyla eğitim veren tarihi bina, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından 'Sanat Melikgazi' olarak yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu dönüşümle birlikte, 1932'de Kayseri Valiliği ve milletvekilliği yapmış siyaset adamı Nazmi Toker'in adını taşıyan bu önemli yapı, şehir yaşamında farklı bir role bürünecek.

Tarihi okul binasından dönüştürülen Sanat Melikgazi’nin şehre farklı bir vizyon katacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu merkezin birbirinden güzel etkinlikler ve atölyeler ile Kayseri'ye hizmet verecek olan Sanat Melikgazi’nin şehre önemli bir değer katacağını söyledi.

Hunat Mahallesi'nde bulunan Nazmi Toker Okulu’nu restore ederek ‘Sanat Melikgazi’ haline getirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sanat Melikgazi'nin şehre farklı bir vizyon katacağını vurguladı. Başkan Palancıoğlu, "Belediye olarak sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem veriyoruz. Melikgazi'mizi fiziki olarak geliştirirken, kültürel ve sosyal dokusunu da güçlendirmeye gayret ediyoruz. Sanat Melikgazi, bu kapsamda hayata geçirdiğimiz en özel projelerimizden biri. Şehir merkezinde, Hunat Mahallesi'nde bulunan eski Nazmi Toker İlköğretim Okulu'nu restore ederek yeniden işlevlendirdik. Burası, görsel sanatlardan el sanatlarına, müzikten atölye çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek," dedi.

Sanat Melikgazi'de çini, yağlı boya, mozaik gibi el sanatları eğitimlerinin yanı sıra müzik atölyeleri de düzenlenecek. Merkezde sergi salonları, çalışma atölyeleri ve bir kafeterya da bulunacak. Başkan Palancıoğlu, merkezin hemen karşısında yer alan eski Dedeman Okulu'nun yerine kurulan 7 bin metrekarelik yeni parkın da bölgeye nefes aldıracağını ve sanat merkeziyle birlikte Hunat bölgesinin otoparkı, yeşil alanları ve kültürel tesisleriyle bütüncül bir çekim merkezi haline geleceğini ifade etti. "7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek olan bu tesisimiz, kolay ulaşılabilirliğiyle de öne çıkacak. Melikgazi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya, yenilikçi ve prestijli projeler üretmeye devam edeceğiz. Sanat Melikgazi, gençlerin başta olmak üzere tüm sanatseverlerin kültür ve sanatla buluşma adresi olacak. Kayseri'mize hayırlı olsun," diye ekledi.

