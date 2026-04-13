Kayseri'nin Tarihi Ticaret Merkezi Geleceğe Taşınıyor

Kayseri’nin tarihi ticaret merkezi olan Gön Han, Kapalı Çarşı, Vezir Han ve Bedesten, geleceğe yönelik önemli bir çalıştay ile yeniden şekillenecek. Çalıştay, 16-17 Nisan tarihlerinde Gön Han’da, 18 Nisan’da ise Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Çalıştayda Ele Alınacak Temalar:

- Değerler, Kimlik ve Yerin Ruhu

- Koruma, Adaptasyon ve Risk Yönetimi

- Kullanım, Yaşam Pratikleri ve Sosyal Dinamikler

- Ticaret, Üretim ve Ekonomik Süreklilik

Bu temalar üzerinden, tarihi ticaret bölgesi ve yapıları için bütüncül, performans temelli ve uzun vadeli bir gelecek önerisi geliştirilmesi hedefleniyor.

Başkan Palancıoğlu’ndan Vizyon Çağrısı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalıştayın amacının toplum tarafından benimsenebilir ve uygulanabilir bir yönetim modeli oluşturmak olduğunu belirtti. Palancıoğlu, Kayseri’nin tarihi ruhunu yarınlara taşımak için önemli adımlar attıklarını vurguladı. “Kadim şehrimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihi eserleriyle ticaret merkezi olma özelliğini asırlardır korumuştur. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak bu mirasa sahip çıkıyor, geçmişi gelecekle buluşturacak restorasyon çalışmalarına imza atıyoruz,” dedi.

Çalıştayın Hedefleri:

- Bölgenin özgün karakterinin korunması

- Deprem ve yangın gibi risklere karşı dayanıklılığın artırılması

- Esnaf, ziyaretçi ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik kapsayıcı senaryolar geliştirilmesi

- Ekonomik canlılığın güçlendirilmesi için yenilikçi gelir modellerinin oluşturulması

Başkan Palancıoğlu, tüm vatandaşları bu önemli çalıştaya davet etti ve “Bölgenin kültürel mirasını koruyacak ve ekonomik açıdan güçlenmesini sağlayacak bu çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin tarihi ticaret merkezi, bu çalıştay ile geleceğe umutla taşınacak!