Kayseri'nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ikincisi düzenlenen yarı maraton yarışlarının bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek. 'Mimar Sinan' temalı 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 24 Eylül Pazar günü start alacak. 

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  • 19.09.2023 13:26
  • Güncelleme: 19.09.2023 13:26
Kayseri'nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Kayseri’de bir maratondan daha fazlasını hedefleyerek başlatılan Kayseri Yarı Maratonu, geleneksel hale getirildi. Uluslararası gerçekleşen yarı maratonun 3’üncüsü 24 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşecek. Birincisi Kültepe, ikincisi Erciyes teması ile düzenlenen yarı maratonun üçüncüsünü Mimar Sinan teması olarak belirlendi.
21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olarak 3 kategoride gerçekleşecek maratonda toplam 453 bin lira ödül dağıtılacak. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda 21K genel klasman ödüllerinden Türk ve Yabancı sporcular, 21K yaş grupları ödüllerinden yalnızca Türk sporcular, 10K genel klasman ödüllerinden yalnızca Türk sporcular ve 10K yaş grupları ödüllerinden yalnızca Türk sporcular yararlanabilecek.

22-23 Eylül tarihlerinde 09.00-20.00 saatleri arası belirlenen kit dağıtım noktasında katılımcılara göğüs numarası ve çanta ile aynı numarada olan bir adet ölçüm çipi verilecek. Her koşu başlangıcından 15 dakika önce koşucular nizami göğüs numaraları ile başlama noktasındaki yerlerini alacaklar. Giyinme kabinleri emanet eşya teslim etme hizmetleri başlangıç noktasında sağlanacak. Güzergâhta 3 kilometreden itibaren yaklaşık her 2,5 kilometrede ihtiyaç noktaları bulunacak. Koşu güzergâhında tıbbi hizmet sağlanırken, belirlenen noktalarda su ve eğlence noktaları bulunacak.
Katılımcıya, madalya, tişört, sporcu çantası, koşu güzergâhında ihtiyaç noktaları, güzergâh boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri, çip tasnifi, bitiş noktasında sporcu gıda paketi gibi hizmetler sunulacak.

Mimar Sinan kimdir?

Kayserili olan Mimar Sinan, 99 yıllık ömrü boyunca Osmanlı coğrafyasına sayısız eserler bıraktı. 1489 yılında Kayseri’nin Ağırnas beldesinde dünyaya gelen Mimar Sinan 22 yaşına kadar da burada yaşadı. 40 yaşında Mimar unvanını alan Mimar Sinan 3 padişah döneminde 50 yıl Osmanlı’ya hizmet etti. Camiler başta olmak üzere medrese, han, su kemeri, köprü, çeşme gibi sayısız eser yapan Mimar Sinan, eserlerini ağırlıklı olarak İstanbul’da inşa etti. Tarihi kaynaklardan edinilen bilgiye göre Mimar Sinan, memleketi Kayseri’ye de 2’si cami, 1’i hamam toplam 3 eser bıraktı. Bunlardan sadece 1’i günümüze kadar ulaşabildi. Mimar Sinan 1588 yılında hayata gözlerini yumdu.

1ha

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