Kayseri'nin tescilli ürünleri Antalya YÖREX Fuarında sergilenecek

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, coğrafi işaretli ürünlerin sadece birer lezzet değil, aynı zamanda şehrin ekonomik mirası olduğunu vurguladı. Başkan Gülsoy, “Kayseri Ticaret Odası olarak, yöresel ürünlerimizin korunması ve katma değer kazanması için coğrafi işaret tescillerine büyük önem veriyoruz. 12 yıldır katıldığımız YÖREX’te, Kayseri’nin sahip olduğu eşsiz değerleri bir kez daha ziyaretçilerimizle buluşturacağız” dedi.

Kayseri standında tam bir lezzet ve kültür şöleni yaşatacaklarını belirten Başkan Gülsoy, fuar içeriği hakkında şu bilgileri verdi:

“TOBB’a bağlı tüm oda/borsalarımız tescil ettirdikleri coğrafi işaretli ürünlerini bu fuarda açtıkları stantlarla tanıtıyor. Kayseri Ticaret Odası olarak, 17 coğrafi işaretli tescilli ürünümüz başta olmak üzere şehrimizin tüm marka değerlerini ön plana çıkaracağız. Standımızda dünyaca ünlü pastırmamız, sucuğumuz ve mantımızın yanı sıra; Kayseri’mizin katmeri, yağlaması, tandır böreği, kurşun aşı çorbası, nevzinesi, gül baklavası, tepsi mantısı, börek aşı çorbası, yağ mantısı, pöç kebabı, purov mantısı, çemen, sucuk içi ve tepsi mantımızı tanıtacağız.”

Dünya genelinde coğrafi işaretli ürünlerin 200 milyar dolarlık bir pazar payına sahip olduğuna dikkat çeken Gülsoy, “Amacımız bu büyük pastadan Kayseri olarak hak ettiğimiz payı almaktır. Hedefimiz, ürünlerimizin sadece sergilenmesi değil, sürdürülebilir bir ekonomik kazanca dönüşmesidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, organizasyonun hayata geçmesinde öncü olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’a ve tüm paydaşlara teşekkür ederek; tüm fuar ziyaretçilerini ve Antalya’daki hemşehrilerini 22 Nisan’da açılacak olan Kayseri standına davet etti.