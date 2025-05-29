Kayseri'nin tescilli ürünleri listelendi
Tescillenen lezzetleriyle Kayseri'nin gurur günü, coğrafi işaretli ürünler belge takdim ve tanıtım töreni gerçekleştirildi bu kapsamda Kayseri'nin tescilli ürünleri listelendi.
Tescillenen lezzetleriyle Kayseri’nin gurur günü, coğrafi işaretli ürünler belge takdim ve tanıtım töreni gerçekleştirildi. Coğrafi işaretli tescilli ürünler şunlar oldu: Kayseri Yağlaması, Kayseri Katmeri, Kayseri Tandır Böreği, Kayseri Yağ Mantısı, Kayseri Nevzinesi, Kayseri Kurşun Aşı Çorbası, Kayseri Fırın Ağzı Kebabı, Kayseri Çemeni, Kayseri Tepsi Mantısı, Kayseri Gül Baklavası, Kayseri Börek Aşı ve Kayseri Sucuk İçi.