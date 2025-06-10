Kayseri'nin Toplu Ulaşımında Çığır Açan Gelişmeler

Raylı Sistem ve Otobüs Filosu

Kayseri'de raylı sistem hatları ve güçlü otobüs filosu, toplu taşıma hizmetlerini daha da etkili hale getirdi. 243 milyon yolcu raylı sistemle, 570 milyon yolcu ise otobüslerle taşındı. Ayrıca, raylı sistemde iki yeni hat eklenerek ulaşım ağı genişletildi ve tramvaylarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulmaya başlandı.

Yenilenebilir Enerji Projeleri

Kayseri, toplu ulaşım sektöründe Türkiye'de bir ilke imza atarak, rüzgâr enerjisi santrali kurdu. Bu proje ile yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca, güneş enerjisi santrali ile de ek enerji üretimi sağlanıyor. Bu adımlar, sürdürülebilir çevreci ulaşım hedefi doğrultusunda atılmış önemli adımlar.

Teknolojik Yenilikler

Ulaşım A.Ş., teknolojik yeniliklere de hızla adapte oldu. "Gittiğin Kadar Öde" uygulaması ile raylı sistemde yeni bir dönem başlatıldı. Ayrıca, Kart38 Online İşlemler sistemi ile toplu taşıma kullanımını kolaylaştıran çözümler sunuluyor. Otoparklarda kredi kartı ile ödeme imkanı ve Park Et Vale hizmeti gibi uygulamalar, vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor.

Öğrencilere Özel İndirimler

Öğrencilere yönelik indirimli abonman kart uygulaması, aylık 150 biniş imkanı sunarak 60 bin öğrencinin faydalanmasını sağlıyor. Ayrıca, toplu taşıma kurallarını küçük yaşlardan itibaren öğretmek amacıyla 75 okulda 35 bin öğrenciye eğitim verildi.

Ekonomik Katkılar

Kayseri'nin yerli üretim kapasitesi, raylı sistem araçlarının yedek parçalarının tamamen yerli olarak üretilmesi ile 120 milyon TL'lik ekonomik katkı sağladı. Tüm bu gelişmeler, Kayseri'nin toplu taşıma hizmet kalitesini artırarak, şehirdeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.