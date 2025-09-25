Kayseri'nin Trafiğine Nefes Olacak Yeni Bulvar Çalışmaları Tamamlanıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni bulvarın son asfalt aşamasını titizlikle yürütüyor. Bu süreçte, işçilerle bir araya gelinerek onlara baklava ikram edildi ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Proje ile Kayseri'nin ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Yeni bulvarın tamamlanmasıyla birlikte, Kayseri’nin çeşitli bölgelerindeki trafik akışının rahatlayacağı öngörülüyor. Proje kapsamında toplamda 25 bin ton asfalt, 57 bin 500 ton temel malzeme ve 115 bin ton ariyet dolgu kullanılacak.

Asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yeni bulvarın trafiğe açılmasıyla Kayseri’ye ve Kocasinan’a uzun yıllar hizmet edecek bir ulaşım arterinin kazandırılması planlanıyor. Bu çalışmanın, Kayseri’nin gelişimine katkıda bulunması ve vatandaşların yaşam kalitesini artırması bekleniyor.