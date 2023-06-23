Kayseri'nin trafiğini rahatlatacak yeni bir bulvar daha

Kocasinan Belediyesi, Bağdat Caddesi'nden Ali İhsan Alçı Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor. Yolun açılması için gecekonduların yıkım çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulaşıma yeni bir soluk kazandırmanın yanı sıra daha yaşanabilir bir Kayseri'yi inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

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  • 23.06.2023 11:50
  • Güncelleme: 23.06.2023 13:29
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Kayseri'nin trafiğini rahatlatacak yeni bir bulvar daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Bağdat Caddesi’nden Ali İhsan Alçı Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor. Yolun açılması için gecekonduların yıkım çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulaşıma yeni bir soluk kazandırmanın yanı sıra daha yaşanabilir bir Kayseri’yi inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Ziyagökalp ve Yenidoğan’ın kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yolun açılması için eski evlerin yıkım çalışmalarını da kontrol etti. Dönüşümle birlikte bölgenin ihtiyacı olan yol yapım çalışmalarıyla daha da güzelleştireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Bağdat Caddesi’nden Ali İhsan Alçı Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım aksı daha kazandıracaklarına dikkat çekerek, “Ziyagökalp ve Yenidoğan’ın kentsel dönüşüm alanındayız. Kentsel dönüşümle birlikte gecekondular teker teker yıkılırken daha modern, daha çevreci binalar inşa ediliyor. Bu dönüşümün olmazsa olmazıdır ama bir de şehrin ihtiyaçları önemli ve değerlidir. Özellikle bölgeye kazandıracağımız yeni bir ulaşım aksıdır. Bağdat Caddesi’ni Ali İhsan Alçı Bulvarı’na bağlayacak olan bir bulvarı daha kentsel dönüşümle birlikte hayata geçirmiş olacağız. Etap etap yaptığımız dönüşümle birlikte parkları, yeşil alanları ve yollarıyla daha yaşanabilir bir Kayseri’yi inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Gecekonduların yıkımıyla birlikte yol açılabilir hale gelecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Bağdat Caddesi ulaşımı, diğer taraftan Osman Kavuncu Caddesi’ndeki ulaşıma alternatif bir güzergâh olmuş olacak. Organize Sanayi Bölgesi’nden şehir merkezine yeni bir ulaşım soluğu katmış olacağız. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kocasinan’a yakışır, Kayseri’ye yakışır bir değişim ve dönüşüm tamamlanmış olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

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İHA

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