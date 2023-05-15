Kayseri’nin tüm ilçelerinde en çok oyu Erdoğan aldı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy sayım işlemi geç saatlere kadar sürdü. Kayseri Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanılan 3 bin 175 sandığın tamamı açıldı. Toplam 1 milyon 26 bin 972 seçmenden 934 bin 451’i sandık başına giderken kullanılan oylardan 919 bin 120’si geçerli sayıldı. 15 bin 331 oy geçersiz olurken 92 bin 431 seçmen de oy kullanmaya gitmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri ve tüm ilçelerinde en fazla oyu Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan ismi, bütün seçim bölgelerinde birinci çıktı.

Kayseri ve ilçeleri Cumhurbaşkanı Seçimi kesin olmayan sonuçlara göre şu şekilde;

AKKIŞLA

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.88

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 39.55

Sinan Oğan: Yüzde 6.75

Muharrem İnce: Yüzde 0.81

BÜNYAN

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66.92

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 25.38

Sinan Oğan: Yüzde 7.09

Muharrem İnce: Yüzde 0.61

DEVELİ

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 73.46

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 19.86

Sinan Oğan: Yüzde 6.28

Muharrem İnce: Yüzde 0.40

FELAHİYE

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 61.48

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32.69

Sinan Oğan: Yüzde 5.54

Muharrem İnce: Yüzde 0.29

HACILAR

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 78.25

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 15.19

Sinan Oğan: Yüzde 6.25

Muharrem İnce: Yüzde 0.31

İNCESU

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68.27

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 24.17

Sinan Oğan: Yüzde 7.05

Muharrem İnce: Yüzde 0.51

KOCASİNAN

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62.51

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 27.91

Sinan Oğan: Yüzde 9.23

Muharrem İnce: Yüzde 0.36

MELİKGAZİ

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 63.66

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26.73

Sinan Oğan: Yüzde 9.28

Muharrem İnce: Yüzde 0.33

ÖZVATAN

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 70.52

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22.34

Sinan Oğan: Yüzde 6.68

Muharrem İnce: Yüzde 0.47

PINARBAŞI

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 56.98

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33.86

Sinan Oğan: Yüzde 8.52

Muharrem İnce: Yüzde 0.64

SARIOĞLAN

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 64.49

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 29.18

Sinan Oğan: Yüzde 5.83

Muharrem İnce: Yüzde 0.50

SARIZ

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.06

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 39.64

Sinan Oğan: Yüzde 5.92

Muharrem İnce: Yüzde 0.38

TALAS

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53.75

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 35.36

Sinan Oğan: Yüzde 10.62

Muharrem İnce: Yüzde 0.27

TOMARZA

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71.71

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 21.50

Sinan Oğan: Yüzde 6.26

Muharrem İnce: Yüzde 0.52

YAHYALI

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 80.52

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 14.80

Sinan Oğan: Yüzde 4.29

Muharrem İnce: Yüzde 0.40

YEŞİLHİSAR

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 63.09

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31.61

Sinan Oğan: Yüzde 4.72

Muharrem İnce: Yüzde 0.57