Kayseri'nin Turizm Ödülleri sahiplerini buldu

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi. 2. Kayseri Turizm Ödülleri 2026, turizm, kültür, gastronomi ve tanıtım alanlarında şehre değer katan kişi, kurum ve işletmeleri aynı çatı altında buluşturuyor. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, il protolü, adaylar ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, “Bundan bir yıl önce gelenekselleşmesini ümit ederek sözleriyle kapanışını yaptığım açılış konuşmasına, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sözleriyle başlamış olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kayseri Otelciler Derneği olarak düzenlediğimiz Kayseri Turizm Ödülleri'nin sadece bir dernek faaliyeti olarak görülmemesi ve kurumsal yapısının güçlenmesi adına bu yıl turizm ödülleri komisyonu oluşturarak bu gecenin her detayına profesyonel bir yaklaşımla hazırlandık. Turizm ödülleri komisyonumuzla beraber toplamda iki aylık bir süreçte sekiz oturum gerçekleştirerek formatımızı genişlettik ve halk oylamasıyla beraber yılın enlerini törenimize dahil ettik. Amacımız Kayseri'de turizmin konuşulması, ülkemizde Kayseri turizminin konuşulması” ifadelerinde bulundu.