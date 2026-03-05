Kayseri'nin Ulaşım Geleceği İçin Kritik Toplantı: Tramvay Hattı Geliyor!

Kayseri’de vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz yıllarda müjdesi verilen yeni tramvay hattı ile ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Kayseri’nin ulaşım geleceği masaya yatırıldı.

Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri’mizin ulaşım geleceğini bugünden planlıyoruz," diyerek şehirdeki ulaşım projeleri hakkında bilgi verdi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı. Başkan, toplantıda otoyol projeleri, hızlı tren çalışmaları ve akıllı şehir uygulamaları gibi konuların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Büyükkılıç, Kayseri’yi büyütürken yormayan, ulaşımı daha planlı, konforlu ve sürdürülebilir bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. "Tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya, Kayseri’miz için üretmeye devam ediyoruz," dedi.

Yeni tramvay hattı projesi, Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirirken, şehrin geleceği için de büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacak.

Kayseri’nin ulaşım projeleri hakkında daha fazla bilgi almak ve gelişmeleri takip etmek için gözler Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi.