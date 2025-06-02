Kayseri'nin Ulaşım Vizyonu: 'Kartal Kavşağı için Proje Hazır, Kaynak Hazır'

Başkan Büyükkılıç, sunumunda Kayseri'nin ulaşım vizyonunu güçlendirmek için yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, “Uyum içerisinde şehrimize hizmet etmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ulaşım konusunun önemine dikkat çeken Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerin detaylarını paylaştı.

Ulaşımda Önemli Gelişmeler

Büyükkılıç, kentte tamamlanan ve devam eden projeleri sıralayarak, Talas Anayurt ve Kayseri Şehir Hastanesi raylı sistem hattının hizmete açıldığını belirtti. Ayrıca, 7 katlı kavşak, 11 köprü ve 35 yeni bulvar-cadde ile birlikte 971 kilometre yol çalışması yapıldığını vurguladı. Kayseri’nin önemli turizm destinasyonlarına ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla yapılan 72 milyon TL’lik Kapuzbaşı Şelaleleri ulaşım yatırımı da dikkat çekti.

Kartal Katlı Kavşağı Projesi

Büyükkılıç, 32 milyon Euro bedelli Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin detaylarını paylaşarak, projenin tamamlanmasının yaklaşık 2 milyar TL’ye mal olacağını belirtti. “Proje hazır, kaynak hazır” diyen Büyükkılıç, kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü ve ihale sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Gelecek Projeler

Başkan Büyükkılıç, ulaşım konforunu artırmaya yönelik planlanan projeleri de anlattı. Erkilet Tramvay Hattı, Yavuzlar Mahallesi Altgeçidi ve Organize Sanayi-Erenköy Bulvarı Yeni Yol Bağlantısı gibi birçok noktada çalışmaların yapılacağını belirtti. Ayrıca, bisiklet yollarının yaygınlaştırılması ve talep odaklı mobil uygulamanın hayata geçirilmesi gibi yenilikler de gündeme geldi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılda 3 kez bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olduğunu vurguladı ve “Hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz” dedi. Sunumun ardından basın mensupları, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi hakkında sorularını yöneltti.