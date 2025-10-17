Kayseri'nin Ulaşımına Nefes Aldıracak Yeni Bulvar Tamamlandı

Yeni bulvar, zaman, yakıt ve enerji tasarrufu sağlayarak Kayseri’nin ulaşım vizyonunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yetkililer, bu yolun yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda şehrin vizyonunu ve şehircilikteki kimliğini yansıtan bir eser olduğunu vurguluyor.

Yeni ulaşım aksının Kayseri’nin trafik yükünü hafifleteceği ve vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkanı sunacağı ifade ediliyor. Projenin, uzun yıllar boyunca şehre hizmet etmesi bekleniyor. Ayrıca, bulvarın inşasında kullanılan tüm asfalt ve altyapı malzemelerinin yerel üretimle sağlandığı belirtilerek, bu sayede maliyetlerde büyük tasarruf elde edildiği ifade ediliyor.

Çalışmalar kapsamında 25 bin ton asfalt, 57 bin 500 ton temel malzeme ve 115 bin ton ariyet dolgu kullanıldı. Modern altyapı sistemleri, yağmur suyu drenaj hatları ve aydınlatma direkleriyle bölgenin çehresi yenileniyor. Bu proje, Kayseri'nin geleceğine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.