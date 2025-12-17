Kayseri’nin vergi yüzsüzleri açıklandı: İçinde kamu kurumu da var

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2024–31 Mayıs 2025 döneminde kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lirayı geçen tarhiyatlara ilişkin listeleri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında kesinleşmiş vergi ve cezalar ile vadesi geçmiş olmasına rağmen ödenmemiş vergi ve cezalara ilişkin bilgiler açıklanıyor.

Borçlular listesine göre, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 56 bin 86 olarak kayıtlara geçti. Bu mükelleflerin 12 bin 311'i gerçek kişi, 43 bin 775'i ise tüzel kişi oldu. Toplam mükelleflerin 10 bin 926'sının faal olduğu belirtilirken, bu sayı toplamın yüzde 19,5'ine karşılık geldi. Terk durumundaki mükellef sayısı ise 45 bin 160 olarak açıklandı.

GİB'in internet sitesinde kesinleşen tarhiyatlara ilişkin liste de yayımlandı. Bu listede toplam 3 bin 840 mükellef bulunurken, bunların 720'sinin gerçek kişi, 3 bin 120'sinin ise tüzel kişi olduğu belirtildi. Mükelleflerin 575’inin faal olduğu, bu sayının toplamın yüzde 15'ine karşılık geldiği kaydedildi. Terk mükellef sayısı ise 3 bin 265 olarak açıklandı.

Kayseri’de 5 milyon ve üzeri devlete borcu olan firmalar da listede yer aldı. Listenin 2496.sırasında 7.991.649 TL devlete vergi borcu olan Kayseri Elektrik Perakende A.Ş’nin bulunması oldukça dikkat çekti. Nakit tahsilat yapan ve 2 ay elektrik faturasını ödemeyen tüketicilerin elektriklerini kesen, nakit sıcak para akışının en çok olduğu Kayseri’nin en saygın kuruluşlarından birisinin listede yer alması şaşkınlık yarattı.

Kayseri’de devlete vergi borcu bulunan firmalar:

Sıra Vergi Dairesi Firma Toplam Borcu

1267 Mimarsinan Bakanlar Besicilik Et Ür. Ltd. Şti 15.340.245

1454 Mimarsinan R Çağlar İnovasyon Müh. Ltd. 13.781.898

1831 Erciyes Ailem Oto. Gayrımenkul Ltd. 10.909.140

1975 Mimarsinan Partalı Tekstil Plast. Ltd. 10.185.244

2420 Mimarisnan Erkan Çelik 8.267.286

2454 G.Nesibe DYN Reklam Teknik Ltd. 8.163.158

2496 Erciyes Kayseri Elektrik Perakende A.Ş. 7.991.649

2895 G.Nesibe Alpen Hurda Metal San Ltd. 6.802.482

3049 Mimarsinan Pırlanta Dayn.Tük. Mob. Ltd. 6.477.221

3133 K.İhtisas Alendasofa Kanepe Ltd. 6.268.024

3247 G.Nesibe İNR Mobilya Ltd. 6.024.826

3510 K. İhtisas Tuna Çelik Kapı Ltd. 5.512.541

3535 K. İhtisas Deka Orman Ür. A.Ş. 5.475.947

3578 G.Nesibe Ertürk Konrol Müh. As. Ltd. 5.112.647

3832 Mimarsinan BKM Petrol Ürünleri Ltd. 5.022.555