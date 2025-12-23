Kayseri'nin Yapı Güvenliği İçin Bilimsel Adım: Hızlı Tarama Yöntemi

Toplantıya, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, ilgili şube müdürleri, teknik personel ve yazılım sürecinde görev alacak akademisyenler katıldı. Hızlı tarama yöntemi sayesinde yapı stokunun kısa sürede analiz edilmesi ve elde edilen verilerin karar alma süreçlerinde etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yürütülen çalışmanın Kayseri'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Afetlere hazırlıklı bir şehir hedefi doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yöntemlerin kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi. Bu iş birliğiyle, Kayseri’deki yapıların afetlere karşı dayanıklılığının hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesi ve risklerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması amaçlanıyor.