Kayseri'nin yardım tırları, Kardeş Belediye Yeşilyurt'a teslim edildi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Malatya’daki depremzedeler için ihtiyaç tespiti yapıldığını, bu çerçevede Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı yardım tırlarını kardeş belediye olan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine teslim ettiklerini söyledi.

Birlikte olduğu heyet ile birlikte Yeşilyurt’taki konteyner kenti de ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, "Yeşilyurt Belediyemiz bizim kardeş belediyemiz. 6 Şubat’taki deprem felaketini hep birlikte yaşadık, aynı gün biz de hızlı bir şekilde Kayseri’de deprem koordinasyon merkezini kurduk. Ben aynı zamanda Kayseri Serbest Bölgenin de Başkanıyım. Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odamız, OSB’lerimiz ve Kızılay’ımızla birlikte Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de destekleriyle bir oluşum gerçekleştirdik. Sanayicilerimizin ve esnaflarımızın yardımlarını planlı bir şekilde deprem bölgelerine gönderdik. Mehmet Çınar Başkanımız ile de bu anlamda bir görüşme yaptık ve belirlenen ihtiyaç listesine göre yardım malzemelerini 5 tırımıza yükleyerek Yeşilyurt ilçemize getirdik ve kendilerine teslim ettik. Elbistan ve Adıyaman’da 2 adet çarşı ve Kahramanmaraş’ta 2 adet yaşam alanı da kurduk. Çarşıların ve yaşam alanlarının bakımlarını, taleplerini, futbol sahası, oyun grubu kurulması gibi talepleri de karşılıyoruz. Biz ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu yaralar birlikte çok daha kolay sarılır" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “Kayseri’mizin hem deprem zamanı hem de depremden sonra bizlere büyük katkıları oldu. Kardeş belediye ilişkilerimiz olduğu için sağ olsun Mustafa Palancıoğlu Başkanımız bizlere hep yardım yolladılar. Hayırsever ve yardımsever insanlarımızın destekleriyle hazırlanan 5 adet yardım tırı bugün şehrimize geldi ve tırları teslim aldık. 6 Şubat depremlerinde Malatya’da büyük bir yıkım yaşandı, çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Acımız büyük. Şehrimizin konut stoğunun üçte bir oranında yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bizlere yardımlarınız için şahsım ve tüm depremzede aileler adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Depremin yaralarının sarılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ise, “Kayseri’de Melikgazi Belediye Başkanımızın başkanlığında oluşturulan Kayseri koordinasyon merkezi aracılığıyla 50 bin metrekarelik bir alanda depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemelerini bir araya getirdik. Yardımları organizeli bir şekilde depremden etkilenen şehirlerimize gönderdik. Kayseri’deki yardımlar artarak devam ederken, 1000 adet yardım tırını depremzede şehirlerimize ulaştırdık. Kayseri halkı olarak elimizden geldiğince gücümüz neye yetiyorsa onu yapıyoruz. Bir yaraya derman olabilmek için çalışıyoruz, koşturuyoruz” dedi.

Tırların teslimatından sonra Başkan Palancıoğlu ve beraberindeki Kayseri heyeti Yeşilyurt Konteyner Kent’teki depremzede vatandaşları da ziyaret ettiler.