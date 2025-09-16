  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'nin yarısı Kültür Yolu Festival Konserlerine Katılmış

Kayseri'nin yarısı Kültür Yolu Festival Konserlerine Katılmış

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 6-14 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'ne 20 farklı noktada 188 etkinlik düzenlenip, kahir ekseriyeti konserlere iştirak eden 601 bin 400 vatandaş katılım sağlarken 7 bin 505 emniyet personeli etkinlikle görev aldı.

Kayseri'nin yarısı Kültür Yolu Festival Konserlerine Katılmış

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 6-14 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'ne 20 farklı noktada 188 etkinlik düzenlenip büyük bir çoğunluğunun konserlere iştirak ettiği 601 bin 400 vatandaş katılım sağladı. 

7 bin 505 emniyet personeli etkinlikle görev alırken festival süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü konuyla alakalı, "Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Valimiz Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere organizasyonun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kurum amirlerine saygılarımızı sunar, etkinliklerde yoğun tempoda büyük bir özveriyle görev alan tüm personelimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kuyumcu soyguncusu 100 gün sonra tahliye edildi
Kuyumcu soyguncusu 100 gün sonra tahliye edildi
Mavi Kuş Medya'dan Edebiyat Yolculuğuna Ödüllü Dokunuş: Ödüller Kayseri Kalesi'nde Verilecek
Mavi Kuş Medya’dan Edebiyat Yolculuğuna Ödüllü Dokunuş: Ödüller Kayseri Kalesi'nde Verilecek
Öğrencilere 'Dijital Dünyayı Güvenli Kullanım' eğitimleri verilecek
Öğrencilere “Dijital Dünyayı Güvenli Kullanım” eğitimleri verilecek
Dünya 2'ncisi Huri Uçar Kayseri'de coşkuyla karşılandı
Dünya 2'ncisi Huri Uçar Kayseri’de coşkuyla karşılandı
Gram altın 5 bin lirayı geçti
Gram altın 5 bin lirayı geçti
Kayseri'nin yarısı Kültür Yolu Festival Konserlerine Katılmış
Kayseri'nin yarısı Kültür Yolu Festival Konserlerine Katılmış
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!