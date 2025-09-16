Kayseri'nin yarısı Kültür Yolu Festival Konserlerine Katılmış

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 6-14 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'ne 20 farklı noktada 188 etkinlik düzenlenip büyük bir çoğunluğunun konserlere iştirak ettiği 601 bin 400 vatandaş katılım sağladı.

7 bin 505 emniyet personeli etkinlikle görev alırken festival süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü konuyla alakalı, "Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Valimiz Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere organizasyonun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kurum amirlerine saygılarımızı sunar, etkinliklerde yoğun tempoda büyük bir özveriyle görev alan tüm personelimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.