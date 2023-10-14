Kayseri'nin Yeni Bilim ve Sanat Merkezi Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle üstün zekâlı çocuklar için Kayseri’ye bir bilim merkezi daha kazandırıldı. Hayırsever ile belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olan Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi donanımı Milli Eğitim tarafından, kontrol şefliği ve çevre düzenlemesi de iş birliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi’nde hizmet veren Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’nin resmi açılış törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, hayırsever iş insanı Murat Kantarcı ve ailesi, hayırsever iş insanları ve bürokratlar ile il protokolü katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bakanımızın talimatlarıyla burayı sizlerle paylamış, tahsis etmiştik. Hakikaten yakıştı, değerli bakanımıza ve süreci yöneten değerli dostumuza da teşekkür ediyorum” dedi. Büyükkılıç, Kayseri’nin yatırımcı güvenilir bir liman olduğunu belirterek; “Bilimin değerini bilen, şehrimize en büyük katkıyı sağlayacak olan bu eserin ortaya gelmesinde emeği geçen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Daha önce Çetin Şen Beyin yaptırmış olduğu Bilim Merkezi ile birlikte yine bakanımızın döneminde hayata geçirilen Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Bilim Merkezi, daha sonraki süreçte de Develi’de Bilim Merkezi derken, şehrimizde 4 tane bilim merkezi hayata geçmiş oldu. Biz daha fazlasını bekliyoruz” diye konuştu. Kayseri’nin eğitimde ön plana çıkmaya başladığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “5 üniversitesi ile gündemde yer almaya başladı. 350 bin ortaöğrenim öğrencisi ile geleceğimiz olarak gönlümüzü aydınlatmaya başladı. Bu anlamda şehrimize yakışan konumu, görüntüsü ve donanımıyla yüz akımız olan böyle bir eseri hayata geçirenleri tebrik, teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise hayırseverliğin önemine vurgu yaparak, “Eğitime yapılan yardım bambaşkadır. Bundan sonra da eğitim alanında yatırım yapmaya devam edeceğiz. Değerli hayırseverlerimiz Murat Ağabeyi, eşleri Süheyla Hanımefendiyi tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlı, uzun ömürler versin diye dua ediyorum” şeklinde konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de Kayseri’ye her geldiklerinde bir hayırseverin yaptırdığı eserin açılışına katıldıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri hayırseverlerin yaptığı okullarla çok büyük çağ atladığını vurgulayarak, kentteki eğitimin kalitesinin hayırseverlerin sayesinde olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden hayırsever iş insanı Murat Kantarcı da; “Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bu yerin tahsis edilmesinde birçok yerin üzerinde durduk ama burası çok önemliydi. Burada okuyan çocukların diğer okullarda okul ihtiyaçlarını gördükten sonra akşam veya hafta sonları ders görecek. İmkanı olan veya olmayanlar için de merkezi yerde olması önemliydi, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi de Açıldı

Ayrıca Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi ile birlikte Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen Süheyla Kantarcı Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin de açılışı; protokolün video konferans ile katılımıyla yapıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi hakkında bilgiler vererek, hayırseverlere ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Merkezde, 6 hekim, 1 adet laboratuvar, tıbbı müdahale odası, aşı-bebek izlem odası, gebe takip odası ve poliklinikler yer alırken Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ise diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve uygulama salonu, KETEM (kanser tarama) cihazı mamografi, gebe bilgilendirme odaları, sigara bıraktırma odası ve eğitim salonu (30 kişilik) bölümleri yer alıyor.

Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleştirilirken, protokolün katılımıyla dualar eşliğinde kurdele kesimi yapıldıktan sonra iki ayrı merkezin açılışı yapıldı.