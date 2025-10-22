Kayseri'nin yeni kavşağı son aşamada: Meteoroloji Kavşağı gün sayıyor

Kentteki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen bu proje, alternatif güzergah çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Meteoroloji Kavşağı, Kayseri’nin ulaşım konforunu artıracak ve trafiği rahatlatacak nitelikte bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Proje alanında yapılan incelemelerde, yetkililerin son durumu değerlendirdiği ve çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Yetkililer, projenin tamamlanması için gerekli adımları atarken, bu tür büyük projelerin zamanında bitirilmesinin önemine vurgu yapıyor.

Kayseri’nin ulaşım altyapısını modernize etme çabaları doğrultusunda, Meteoroloji Kavşağı'nın tamamlanmasıyla birlikte kentin ulaşımında önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor. Projenin açılışı için geri sayım sürerken, yerel yönetim ekipleri de çalışmalara hız kazandırmak amacıyla yoğun bir çaba içinde.