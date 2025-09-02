Kayseri'nin Yeni Kültür Merkezi Açılışa Hazırlanıyor

Kültür merkezi, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun’un katılımıyla yapılan son incelemelerin ardından, açılış için gün sayıyor. Merkezin, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapması bekleniyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bu projenin Kayseri’nin kültürel hayatına önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayarak, kütüphanenin sadece günümüz gençlerine değil, Türkiye’nin geleceğine de hizmet edeceğini ifade etti.

Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi, modern tasarımı ve kapsamlı hizmetleriyle Kayseri’de bir ilki temsil ediyor. Ziyaretçilerin ders çalışıp kitap okuyabileceği, çocukların keyifli vakit geçirebileceği ve çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği bir ortam sunan bu merkez, bölgenin yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. Gençlerin projeye duyduğu hayranlık ise dikkat çekiyor; birçok genç, bu tür bir eserin kendilerine kazandırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Kültür merkezi, Kayseri’nin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlarken, aynı zamanda Kocasinan’ın çehresini değiştiren önemli projelerden biri olarak öne çıkıyor. Açılışın ardından, bu merkezde gerçekleştirilecek etkinlikler ve faaliyetler ile bölge halkının sosyal yaşantısına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.