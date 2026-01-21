Kayseri'nin yeni raylı sistem hattı için ilk adım

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla kurumlar arası iş birliğine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı.

Makamda gerçekleşen ziyarette, Kayseri’nin mevcut ve planlanan ulaşım projeleri ele alınırken, özellikle toplu ulaşım vizyonu doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında verimli bir istişare gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki güçlü iş birliğinin Kayseri’nin gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Yeni Raylı Sistem Hatlarına İlişkin Değerlendirme Toplantısı

Büyükkılıç, ulaşım alanında atılan her adımın Kayseri’nin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekti ve şehrin geleceğini planlarken ortak akıl ve koordinasyonun vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Sayın Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyet ile şehrimizde hayata geçirilecek yeni raylı sistem hatlarına ilişkin son derece önemli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizin ulaşım geleceğine sundukları katkılar dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu’na ve nazik ziyaretleri ile yapıcı değerlendirmelerinden dolayı Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Sayın Dr. Yalçın Eyigün ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ise nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Kayseri’de yürütülen çalışmaların başarıyla devam etmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan, Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut da yeni raylı sistem hatlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal ile daire başkanları hazır bulundu.