Kayseri'nin yeni sanayi sitesi, İncesu'da kurulacak

Mobilyacılar Odası tarafından kurulan KAYMOBSAN İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurulunu, OSB-Ahi Evran Konferans Salonu’nda yaptı. Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, İncesu-Süksün’de kurulacak olan sanayi sitesinin Kayseri’nin ilk orta boy sanayi sitesi olacağını söyledi.

Divan Başkanlığı’nı Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya’nın üstlendiği genel kurulda, yönetim ve denetim kurullarının raporları, gelir-gider bilançosu ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulunun oy birliği ile ibra edildiği ve genel kurul gündemindeki tüm maddelerin oy birliği ile kabul edildiği genel kurulda, Başkan Ercan Sarıkaya tarafından yeni sanayi sitesiyle ilgili üyelere bilgiler verildi.

İncesu-Süksün’de yer alan yaklaşık 3 milyon metrekarede kurulacak olan KAYMOBSAN İhtisas Sanayi Sitesi’nin orta boy sanayi sitesi olacağını vurgulayan Başkan Ercan Sarıkaya, “İş yerlerimizin daha fazla büyümesi, bu sayede istihdama ve ihracata daha fazla katkıda bulunulması bizler için en büyük mutluluk olacak” dedi.

Sanayi sitesinin kurulacağı arsanın proje alanı olarak belirlenmesi için yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler veren Başkan Sarıkaya, projenin nasıl yapılacağı, hangi imkanların kullanılacağı ve iş yerlerinin nasıl olacağı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.