Kayseri’nin Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan ile birlikte stadyumu ziyaret eden yetkililer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayserispor’un İlk Maçı Beşiktaş ile

Yeni sezonun ilk haftasında Kayserispor'un Beşiktaş ile karşılaşacağı bilgisi paylaşıldı. Kayserispor’un bu sezon başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor. Kulüp yönetimine ve teknik ekibe teşekkür edilirken, futbolcuların sağlıklı bir sezon geçirmesi için iyi dileklerde bulunuldu.

Taraftar Desteği Çağrısı

Tüm Kayseri halkı ve futbolseverler, takımlarını desteklemek üzere stadyuma davet edildi. Kayserispor’a başarılar dilenirken, taraftarların maçlarda yer alması gerektiği vurgulandı.

Kayseri, spor alanındaki bu önemli yatırımlarla Avrupa Spor Şehri unvanını daha da pekiştiriyor.