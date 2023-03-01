Kayseri'nin yeni tramvay hattı hizmete başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının yarın (2 Mart) itibariyle hizmete açılacağını duyurdu. 

PAYLAŞ
  • 01.03.2023 22:55
  • Güncelleme: 02.03.2023 09:15
  • 295
Kayseri'nin yeni tramvay hattı hizmete başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının hizmete açılacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Başkan Büyükkılıç “İldem, Cumhuriyet Meydanı, Belsin, Otogar, Şehir Hastanesi gibi şehrimizin çekim noktalarına hizmet edecek raylı sistem hattımızı 02.03.2023 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yapı Üretim Sistemi sil baştan Değişmeli

Yapı Üretim Sistemi sil baştan Değişmeli

'Kanuna aykırı gösteriye katılmak' suçundan aranan şüpheli yakalandı

‘Kanuna aykırı gösteriye katılmak’ suçundan aranan şüpheli yakalandı

İYİ Partili Yücel: 'Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı'

İYİ Partili Yücel: “Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı”

ERÜ'de 'Acil Durumlarda Eğitim Yönetimi- 1: İletişim Becerileri' çalıştayı düzenlendi

ERÜ’de “Acil Durumlarda Eğitim Yönetimi- 1: İletişim Becerileri” çalıştayı düzenlendi

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Kahveci cinayetinin sanığı hakkında mütalaa verildi

Kahveci cinayetinin sanığı hakkında mütalaa verildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırsala göç mü başlıyor?

Kırsala göç mü başlıyor?

Enkaza dönen bina etrafında İnternet hatları koptu

Enkaza dönen bina etrafında İnternet hatları koptu

DAHA FAZLA
Bir Hafta Bir Yazar: Ünal Tayfur

Bir Hafta Bir Yazar: Ünal Tayfur

'Kayseri'de Yumuşak Zeminli Araziler İmardan Uzaklaştırılmalı!'

'Kayseri'de Yumuşak Zeminli Araziler İmardan Uzaklaştırılmalı!'

Kayseri'nin yeni tramvay hattı hizmete başladı

Kayseri'nin yeni tramvay hattı hizmete başladı

Eski Vekil Pelin G. Bakır'dan Kinayeli Deprem Paylaşımı

Eski Vekil Pelin G. Bakır'dan Kinayeli Deprem Paylaşımı

Şüpheli şahsın evinde uyuşturucu çıktı

Şüpheli şahsın evinde uyuşturucu çıktı