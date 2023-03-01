Kayseri'nin yeni tramvay hattı hizmete başladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının yarın (2 Mart) itibariyle hizmete açılacağını duyurdu.
- 01.03.2023 22:55
- Güncelleme: 02.03.2023 09:15
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının hizmete açılacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Başkan Büyükkılıç “İldem, Cumhuriyet Meydanı, Belsin, Otogar, Şehir Hastanesi gibi şehrimizin çekim noktalarına hizmet edecek raylı sistem hattımızı 02.03.2023 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.
1ha
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