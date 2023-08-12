Kayseri’nin yetiştirdiği siyasetçiler

Kayseri doğası, tarihi ve kültür yapısıyla dikkat çeken şehirlerdendir. Sadece bu özellikleriyle değil, topluma katkı sağlayan siyasetçileriyle de bilinen bir şehir olmasıyla beraber 11. Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’ün de memleketidir.

1950’de, Kayseri’nin Bünyan İlçesi’nde hayata gözlerini açan Abdullah Gül, 19. ve 20. dönem Kayseri milletvekili seçildi. Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 1993’te Refah Partisi Dışişlerinden sorumlu genel başkan seçildi. Fazilet Partisi’nden 21. dönem Kayseri milletvekili seçildi. AK Parti’nin kurucular kurulu üyesi olmuştur. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve geldi. 16 Kasım 2002'de 58. Hükûmeti kurmakla görevlendirildi. 14 Mart 2003'te Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Abdullah Gül 2007’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı görevini 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'a devretti.

Mehmet Özhaseki 1957 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. 1994 yılında Melikgazi Belediye Başkanı, 1998’de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2015 yılında ise AK Parti Kayseri Milletvekili olarak seçildi. 2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı görevi yaptıktan sonra, 2023’te tekrar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu.

Hulusi Akar 1952’de Kayseri’de doğdu. 09.07.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Milli Savunma Bakanı olarak göreve başladı. 2023 genel seçimlerinde 28. dönem AK Parti Kayseri milletvekili seçildi.

Memduh Büyükkılıç, 1953 yılında doğdu. Siyasi hayatına 1993 yılında Refah Partisi’yle başladı. Refah Partisi İl Başkanlığı, 20. dönem milletvekilliği, Melikgazi Belediye Başkanlığı yaptı. 1999 yerel seçimleri sonrası 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti’den 4 kez Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 seçimlerinde ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine hala devam ediyor.

Dursun Ataş, 1957 yılında Kayseri Pınarbaşı ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. 2009-2018 yılları arasında Pınarbaşı Belediye Başkanı olarak seçildi. 2017 yılında MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldı. 2018’de Belediye Başkanlığı’ndan istifa edip milletvekili adayı oldu. 27. dönem Kayseri milletvekili seçildi. 2023 genel seçimlerde tekrar seçilerek, Kayseri milletvekili olarak görevine devam ediyor.

Kayserili Şaban Çopuroğlu, 1967 yılında dünyaya geldi. 2018-2023 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı yaptı. İl başkanlığı görevinden istifa ederek, 28.dönem AK Parti Kayseri milletvekili seçildi.

Kayserili kadın siyasetçi Ayşe Böhürler, 1963 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. AK Parti’nin kurucuları arasında yer almaktadır. 2023 genel seçimlerde Kayseri 28. Dönem Milletvekili olarak seçildi. Mesleği gazetecilik olan siyasetçi Böhürler aynı zamanda üç çocuk annesidir.

Sayın Bayar Özsoy, 1963 yılında Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde dünyaya geldi. 2020 yılına kadar Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yaptı. Daha sonra 2020-2023 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. 2023 genel seçimlerde AK Parti’den 28. dönem milletvekili olarak seçildi.

1970’de Kayseri’de doğan Aşkın Genç, 2023 genel seçimleriyle, 28.dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri milletvekili seçildi.

Murat Cahid Cıngı, 1971 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Kocasinan ve Kayseri Büyükşehir meclis üyeliği yaptı. 2023 genel seçimlerde 28. dönem Kayseri milletvekili seçildi. Milletvekili seçilene kadar Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Mahmut Arıkan 1977 yılında Kayseri’de doğdu. 2019 yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde 28. dönem milletvekili olarak seçildi. Saadet Partisi kurulduğundan itibaren parti içerisinde siyaset yaptı. Gençlik kolları, İlçe ve İl Başkanlığı yaptı.

Geçmiş dönem siyasetçileri;

Pavli Karolidi Efendi - 1849 – 1930 (3 ve 4. Dönem İzmir Mebusu)

Emmanuil Emmanuilidis Efendi - 1860 – 1939 (3-4 ve 5.dönem mebusu)

Mehmet Alim Efendi - 1861 – 1923 (1.dönem Kayseri milletvekili)

Faik Seler - 1869 – 1958 (7.dönem Kırşehir, 8.dönem Kayseri milletvekili)

Ahmet Remzi Akgöztürk 1871 – 1938 ( 1.dönem Kayseri milletvekili)

Ali Galip Bey - 1871 – 1932 (2.dönem Kayseri mebusu, eski Elazığ valisi)

Osman Zeki Uşşaklı - 1874 – 1945 (1.dönem Kayseri milletvekili)

İmamzade Ömer Mümtaz Bey 1880 - 1934 (2ve 3.dönem Kayseri mebusu, Sivas Kongresi Kayseri Delegesi)

Ahmet Hilmi Kalaç - 1887 – 1966 (1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. Ve 7.dönem Kayseri milletvekili)

Ömer Taşcıoğlu - 1887 – 1953 (Eski Kayseri Ticaret Odası Başkanı, 6-7 ve 8.dönem Kayseri milletvekili)

Şaban Höcek - 1887 - 1943 (4.dönem Konya milletvekili)

Ahmet Zeki Karakimseliler – 1888 – 1937 (2.dönem Kayseri milletvekili)

Rıfat Çalık - 1888 – 1963 (1924 Kayseri Belediye Başkanı, 1.dönem Kayseri milletvekili)

Halit Mazhar Karakaya - 1889 - 1944 (2 ve 3.dönem Kayseri milletvekili)

Mustafa Kemal Şatır - 1889 – 1966 (7.dönem Kayseri milletvekili)

Sait Feyzioğlu - 1889 – 1950 (4 ve 8.dönem Kayseri milletvekili)

Hüseyin Avni Tan - 1890 - 1961 (9.dönem Afyonkarahisar milletvekili)

İsmail Hakkı Berkok - 1890 – 1954 (1950-54 Kayseri milletvekili)

Hasan Ferit Perker - 1890 – 1983 (3 ve 5.dönem Kayseri milletvekili)

Ferruha Güpgüp - 1891 –1951 (5. dönem Kayseri milletvekili)

Osman Coşkun - 1892 – 1958 (4.dönem Kayseri milletvekili)

Faik Kurdoğlu - 1892 – 1981 (5-6-7 ve 8.dönem milletvekili, Tarım Bakanı, Ticaret Bakanı)

Cafer Tüzel - 1905 – 1961 (7.dönem milletvekili, Kurucu Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcisi)

Niyazi Ağırnaslı - 1911 - 1987 (Eski Maliye Bakanı)

Abdullah Pulat Gözübüyük 1912 – 1991 (1960 Adalet Bakanı)

Fahrettin Köşkeroğlu - 1912 – 1974 (9.dönem Niğde, 11.dönem Kayseri milletvekili)

Ali Rıza Kılıçkale - 1913 – 1979 (9- 10 ve 11.dönem Kayseri milletvekili)

Mehmet Özdemir - 1913 – 1986 (4.dönem Kayseri milletvekili)

Bahri Yazır - 1914 - 2006 (7.dönem Kayseri, 8.dönem Bursa milletvekili)

Ali Harputlu - 1916 –1969 (11.dönem İstanbul milletvekili)

Osman Kavuncu - 1918 – 1966 (Eski Kayseri Belediye Başkanı, 11.dönem Kayseri milletvekil)

Hüseyin Kalpaklıoğlu - 1919 – 2015 (Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi)

İbrahim Kirazoğlu 1919 – 1988 (4-5 ve6.dönem Kayseri milletvekili, 4 ve5.dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, 5.dönem TBMM Başkanvekilliği)

Ziya Müezzinoğlu - 1919 – 2020 (Eski Maliye Bakanı,

Mehmet Özgüneş - 1921 – 1992 (Eski Devlet Bakanı)

Memduh Güpgüpoğlu - 1921 - 10 Mart 1993 (10. Merkez Bankası Başkanı)

Turhan Feyzioğlu - 1922 - 24 Mart 1988 (11-12-13-14 ve 16.dönem milletvekili, Milli Eğitim Bakanı, Başbakan yardımcısı)

İlhan Sipahioğlu - 1922 – 1981 (5 ve 6.dönem İzmir milletvekili, 6.dönem TBMM Başkanvekili)

Hakkı Kurmel 1923 – 2021 (10 ve 11.dönem Kayseri milletvekili, aynı dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği)

Mustafa Ertuğrul - 1924 – 1987 (13.dönem İstanbul milletvekili)

Tufan Doğan Avşargil - 1925 - 2018 (14 ve 15.dönem Kayseri milletvekili, 14 ve 15.dönem Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi)

Mehmet Göker - 1926 – 1995 (7. Dönem Kayseri milletvekili)

Recep Orhan Ergun - 1926 – 1998 (18.dönem Kayseri milletvekili)

Ali Oğuz - 1928 – 2006 (19-20 ve 21.dönem İstanbul milletvekili)

Nuh Mehmet Kaşıkçı - 1930 - 2010 (17 ve 18.dönem Kayseri milletvekili)

Necatği Develioğlu – 1935 – yaşıyor (Eski; Kadınhan- Hadim ve İncesu Kaymakam Vekili, Göksun-Tutak-Bala-Elmadağ ve Menemen Kaymakamı, Trabzon, Ankara ve İstanbul Vali Yardımcısı, Hakkari-Batman-Burdur Velisi)

Mehmet Yazar – 1936 – yaşıyor (Eski Milli Savunma Bakanı, TOBB Başkanı)

Hacı Kasım Efendi - 1843 – 1924 (3.dönem mebusu)

Sevgi Esen – 1947 – yaşıyor (21.dönem Kayseri milletvekili)

Aristidi Yorgancıoğlu - 1848 – 1928 (3.dönem mebusu, Ticaret ve Ziraat nazırı)

Seyit Halil Özsoy 1948 – yaşıyor (Anavatan Partisi kurucu üyesi, 18.dönem Kayseri milletvekili, Demokrat ve Atılım Partisi kurucu üyesi)

Mustafa Duru - 1949 – 2023 (22.dönem Kayseri milletvekili)

Niyazi Özcan - 1949 – 2022 (22.dönem Kayseri milletvekili)

İrfan Gündüz – 1950 – yaşıyor (Başbakanlık Danışmanı, 21-22 ve 23.dönem İstanbul milletvekili, 23. dönem İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı

Mehmet Sayım Tekelioğlu – 1950 – yaşıyor (22-23 ve 24.dönem İzmir milletvekili)

Hasan Ali Kilci - 1951 – 2020 (25.dönem Kayseri milletvekili)

Sami Dedeoğlu – 1953 – yaşıyor (26.dönem Kayseri milletvekili)

Ali Yiğit - 1955 – yaşıyor (26.dönem İzmi milletvekili)

Burhan Kuzu - 1955 – 2020 (22-23-24 ve 26.dönem Kayseri milletvekili)

Sadık Yakut – 1956 – yaşıyor (22-23 ve 24.dönem Kayseri milletvekili, 22-23 ve 24.dönem TBMM Başkanvekili)

Nesrin Nas - 1958 – yaşıyor (Anavatan Partisi ski Genel Başkanı, 21.dönem İstanbul milletvekili)

Ahmet Öksüzkaya - 1960- yaşıyor (24. ve 25.dönem AK Parti Kayseri milletvekili)

Ahmet Doğan - 1961 – yaşıyor (26. dönem AK Parti Kayseri milletvekili)

Cemal Çetin – 1963 – yaşıyor (27 ve 28.dönem İstanbul miletvekili)

Mehmet Şevki Kulkuloğlu – 1965 – yaşıyor (23 ve 24.dönem Kayseri milletvekili)

Fazıl Karaman - 1965 – yaşıyor (22. dönem İzmir milletvekili)

Süleyman Korkmaz – 1968 - yaşıyor (25. Kayseri milletvekili)

Nazif Yılmaz – 1971 - yaşıyor (Eski Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü)

Yüksel Selçuk Türkoğlu – 1971 – yaşıyor (28.dönem Bursa milletvekili)

Aykut Kaya - 1978 – yaşıyor (28.dönem Antalya milletvekili)