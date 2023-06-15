Kayseri'nin yıldızları ödüllendirildi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim döneminde çeşitli alanlarda başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Kayseri’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitim, spor, sanat alanında ulusal ve uluslararası başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi. Kayseri Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Daha sonra bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, “Bu yıllarda edindiğimiz bilgiler ve tecrübeler sizin gelecek yaşamdaki seçimlerinizi etkileyen, bir yola götürecek unsurlar. Şuanda bu salondaysanız demek ki çeşitli alanlarda farklı özellikleriniz var ve bunlarla bir sonuç aldınız. Önemli olan bunun sürdürülebilir olması. Bunu devam ettirebilmeniz önemli. Hayatta ne olursa olsun başarılı olabilmek için mutlaka bir takım hedefleriniz olması gerekiyor. Bir hedef koyabilmeniz için hayal kurmanız çok önemlidir. Bu hedefler ve hayaller sizi bir yola kanalize edecektir. Zaman zaman düşebilirsiniz, başarısız olabilirsiniz ama bu işin temeli her ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından başarılı öğrencilere ödülleri verildi.