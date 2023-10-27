Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'de ekim ayının sonu ile kasım ayının ilk iki haftasında hava sıcaklıkların artmasıyla kendisini hissettiren pastırma sıcakları başladı. Kayseri'nin yöresel Anadolu iklim terminolojisine katkısı olan Pastırma Sıcakları 15 gün sürebiliyor.

PAYLAŞ
  • 27.10.2023 16:27
  • Güncelleme: 27.10.2023 16:27
Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri’de ekim ayının sonu ile kasım ayının ilk iki haftasında hava sıcaklıkların artmasıyla kendisini hissettiren pastırma sıcakları başladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece üzerinde seyrederken Kayseri’de ise hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece üzerinde etkisini gösteriyor. 

Kayseri’de pastırma yazı sıcakları başladı. Pastırma yazı veya pastırma sıcakları, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir. Sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde, sıcaklar mevsim normallerine göre daha yüksek seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayaz olur.
Sonbaharın gelmesiyle beraber artan yağışlar, 20 Ekim’den itibaren yurdu terk etti. Yağışlar yerini hafta boyunca güneşli ve sıcak havalara bıraktı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kayseri’de ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. 

İsmini Kayseri’ye özgü Pastırmadan alan Erciyes’in suyu ve hava değişimine katkısıyla, en lezzetli pastırmanın üretildiği Kayseri iklimi, aynı zamanda literatüre pastırma sıcaklarını da kazandırmış durumda. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA YAZI NEREDEN GELİR?

Pastırma yazı ismi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklarının birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde gerçekleşir. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine göre daha yüksek seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayaz olur.

KAYSERİ’DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kayseri’de yarın en yüksek hava sıcaklığı 27, en düşük hava sıcaklığı ise 5 derece olacak.
Cuma: En yüksek 26, en düşük 5 derece, 
Cumartesi: En yüksek 27, en düşük 4 derece,
Pazar: En yüksek 25, en düşük 8 derece,
Pazartesi: En yüksek 25, en düşük 8 derece olması bekleniyor.

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'tan 100. yıl hatırası

Talas'tan 100. yıl hatırası

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

3
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

4
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

5
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

6
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Gazze'ye giremiyorlar

Gazze'ye giremiyorlar

DAHA FAZLA
Saadet Partisi, İsrail'e suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi, İsrail’e suç duyurusunda bulundu

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'