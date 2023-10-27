Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri’de ekim ayının sonu ile kasım ayının ilk iki haftasında hava sıcaklıkların artmasıyla kendisini hissettiren pastırma sıcakları başladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece üzerinde seyrederken Kayseri’de ise hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece üzerinde etkisini gösteriyor.

Kayseri’de pastırma yazı sıcakları başladı. Pastırma yazı veya pastırma sıcakları, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir. Sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde, sıcaklar mevsim normallerine göre daha yüksek seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayaz olur.

Sonbaharın gelmesiyle beraber artan yağışlar, 20 Ekim’den itibaren yurdu terk etti. Yağışlar yerini hafta boyunca güneşli ve sıcak havalara bıraktı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kayseri’de ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

İsmini Kayseri’ye özgü Pastırmadan alan Erciyes’in suyu ve hava değişimine katkısıyla, en lezzetli pastırmanın üretildiği Kayseri iklimi, aynı zamanda literatüre pastırma sıcaklarını da kazandırmış durumda. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA YAZI NEREDEN GELİR?

Pastırma yazı ismi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklarının birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde gerçekleşir. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine göre daha yüksek seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayaz olur.

KAYSERİ’DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kayseri’de yarın en yüksek hava sıcaklığı 27, en düşük hava sıcaklığı ise 5 derece olacak.

Cuma: En yüksek 26, en düşük 5 derece,

Cumartesi: En yüksek 27, en düşük 4 derece,

Pazar: En yüksek 25, en düşük 8 derece,

Pazartesi: En yüksek 25, en düşük 8 derece olması bekleniyor.