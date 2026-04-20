Kayseri'nin yükseklerine zirai don uyarısı geldi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20-21 Nisan 2026 tarihlerinde gece saatlerinden itibaren zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Kayseri genelinde 20-21 Nisan 2026 tarihlerinde gece saatlerinden itibaren zirai don beklendiği açıklandı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise üreticilere gereken tedbirlerin alınması yönünde açıklamada bulunarak “1300 metre rakıma kadar hafif kuvvette, 1300 metre ve üzeri rakımda orta kuvvette, zirai don beklenmektedir. Tüm üreticilerimizin olası risklere karşı tedbir alması önemle duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

