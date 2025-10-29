Kayseri'nin Yüzkarası 'Bahisçi Hakemler' belli oldu

‘Bahis oynadığı tespit edilen hakemler’ listesinde Kayseri’den 3 isim yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bahis oynadığı tespit edilen hakemler listesinde Kayseri’den 3 Klasman Yardımcı Hakemi yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz gün “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var ve 152'si aktif olarak bahis oynuyor” açıklamasında bulunmuştu ve akabinde bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklandı. Listede; İbrahim Bayram, Recep Güneş ve Yasin Emre olmak üzere Kayseri’den 3 klasman yardımcı hakem yer aldı. Söz konusu isimler, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi ve TFF Etik Kurulu’nca disiplin soruşturması da başlatıldı.