Kayseri'nin Yüzkarası 'Bahisçi Hakemler' belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığı tespit edilen hakemler listesinde Kayseri'den 3 Klasman Yardımcı Hakemi yer aldı.

Kayseri'nin Yüzkarası 'Bahisçi Hakemler' belli oldu

‘Bahis oynadığı tespit edilen hakemler’ listesinde Kayseri’den 3 isim yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bahis oynadığı tespit edilen hakemler listesinde Kayseri’den 3 Klasman Yardımcı Hakemi yer aldı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz gün “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var ve 152'si aktif olarak bahis oynuyor” açıklamasında bulunmuştu ve akabinde bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklandı. Listede; İbrahim Bayram, Recep Güneş ve Yasin Emre olmak üzere Kayseri’den 3 klasman yardımcı hakem yer aldı. Söz konusu isimler, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi ve TFF Etik Kurulu’nca disiplin soruşturması da başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Göz tembelliği: Çocuklarda görme gelişimini etkileyen sessiz tehlike
Göz tembelliği: Çocuklarda görme gelişimini etkileyen sessiz tehlike
Başkan Taşyapan ve Kaymakam Adıgüzel, Soğanlı Vadisi'nde incelemede bulundu
Başkan Taşyapan ve Kaymakam Adıgüzel, Soğanlı Vadisi'nde incelemede bulundu
Ahmet Davutoğlu: 'Türkçe ne kadar kutsalsa Kürtçe de o kadar kutsaldır'
Ahmet Davutoğlu: “Türkçe ne kadar kutsalsa Kürtçe de o kadar kutsaldır”
Davutoğlu: 'Devlet darda olursa elimi taşın altına koyarım'
Davutoğlu: “Devlet darda olursa elimi taşın altına koyarım”
'Drift', 'Çocuk şoför' ve 'Egzoz terörü'ne toplam 74 bin lira ceza
‘Drift’, ‘Çocuk şoför’ ve ‘Egzoz terörü’ne toplam 74 bin lira ceza
Kayseri'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Kayseri'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!