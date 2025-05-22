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Kayseri'nin Zengin Gastronomi Mirası Coğrafi İşaretlerle Güçleniyor

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Kayseri Ticaret Odası'nın standı ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, şehrin gastronomi alanındaki büyük potansiyeli ve coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıktı.

Kayseri'nin Zengin Gastronomi Mirası Coğrafi İşaretlerle Güçleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirde yaklaşık 200 civarında gastronomi ürünü olduğunu ve bunların uluslararası tescil çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Özellikle 3 ürünün Avrupa Birliği tescil sürecinde olması, şehrin gastronomi alanındaki iddiasını güçlendiriyor.

Rehberlik edilerek sürdürülen bu çalışmaların, şehrin kültürel ve turistik değerlerinin sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası arenada da tanınırlığını artırmayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca, Kayseri’nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı’nda yer almasıyla, gastronomi alanında sorumluluklarının bilincinde olarak ilerlediği kaydedildi.

Geleneksel Kayseri lezzetlerine olan ilgi ve yatırımların, şehirdeki kültürel mirasın ve gastronomik zenginliğin yeni nesillere aktarılması için önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi

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