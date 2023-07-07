Kayseri nüfusunun yüzde 19'u kırsal ilçelerde yaşıyor

Türkiye’de ilçe sayısının bin, il sayısının da 100’e çıkarılması gündemdeyken Kayseri’nin mahallelerini haberimizde derledik. Kayseri’nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre nüfusu 1.434.357’dir. 16 ilçe, 714 mahalleye sahiptir. Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, Cumhurbaşkanı kararı ile belediye kurulabilir

Kayseri Valiliği’nde alınan verilere göre ilçe nüfusu ve mahalle sayıları;

Akkışla: 5804 – mahalle sayısı: 14

Bünyan: 30.099 – mahalle sayısı: 45

Develi: 66.507- mahalle sayısı: 75

Felahiye: 5.536 mahalle sayısı: 17

Hacılar: 12.471 mahalle sayısı: 12

İncesu: 28.755 mahalle sayısı: 30

Kocasinan: 404.780 mahalle sayısı: 116

Melikgazi: 589.852 mahalle sayısı: 81

Özvatan: 3.800 mahalle sayısı: 13

Pınarbaşı: 21.903 mahalle sayısı: 122

Sarıoğlan: 13.777 mahalle sayısı: 27

Sarız: 9.321 mahalle sayısı: 44

Talas: 168.783 mahalle sayısı: 33

Tomarza: 21.630 mahalle sayısı: 54

Yahyalı: 35.674 mahalle sayısı: 41

Yeşilhisar: 15.665 mahalle sayısı: 35

Nüfusu en büyük ilçesi: 594 bin 344 ile Melikgazi’dir. En küçük ilçesi ise 3 bin 819 ile Özvatan’dır.

Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5 bin 000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5 bin metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5 bin ve üzerinde olması gerekir. Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, on beş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir.

İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanı kararı ile o yerde belediye kurulur.

Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, Cumhurbaşkanı kararı ile belediye kurulabilir.