Kayseri Ocak-Haziran döneminde 1,86 milyar dolar ihracat yaptı

TÜİK verilenine göre yaptığı değerlendirmede konuşan Ekonomist Abdullah Kalın Kayseri’nin ilk çeyreğinde 1,86 milyar dolar ihracat yaptığını vurguladı. Kayseri’de ihracat Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 ithalat rakamının ise yüzde 15,31 arttığını ifade eden Kalın şöyle konuştu: “TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında Kayseri’de ihracat Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 279,3 milyon dolara, ithalat yüzde 15,31 artışla 138,9 milyon dolara yükseldi.”

Ekonomist Kalın, Kayseri’nin Dış ticaret fazlalığının Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttığını vurguladı. Kalın, “Kayseri’nin Dış ticaret fazlalığı Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 140,4 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2024'de yüzde 215,3 iken, Haziran 2025’de yüzde 201,1’e düştü” diye konuştu.

Kayseri’nin ülke dış ticaret açığının azalmasına katkı sağladığını ifade eden Kalın, “İhracat Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 2,4 artışla 1 milyar 861 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 19,8 artışla 886,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025’in ilk yarısında dış ticaret fazlalığı yüzde 9,4 azalışla 975,1 milyon dolara düştü. Buna rağmen Kayseri dış ticarette fazla vermeye ve ülke dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlamaya devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

‘KAYSERİ İHRACATI 5 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ YAKALAYACAK’

Kayseri ihracatının 2025 yılında 5 milyar dolar hedefini rahatlıkla yakalayacağını vurgulayan Ekonomist Abdullah Kalın şu ifadelerde bulundu: “Ocak-Haziran rakamları Kayseri ihracatının 2025 yılında konulan 5 milyar dolar hedefi rahatlıkla yakalayacağını göstermektedir. Küresel durgunluğun, bölgesel savaşların dünya ekonomileri olumsuz etkilediği bu dönemde üreten, ihracata destek veren ve istihdam sağlayan firmalarımızı tebrik ediyorum.”