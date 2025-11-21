Kayseri Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol müsabakaları sona erdi
2025 -2026 Sezonu Kayseri Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları final maçlarının ardından yapılan kupa ve madalyalar töreninin ardından sona erdi.
Kayseri Okul Sporları Yıldız Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi. Ömer Halisdemir Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonucunda Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu birinci, 50. Yıl Dedeman Ortaokulu ikinci, Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu üçüncü ve Çaylıca Şehit Jandarma Er Zeki Özbek Ortaokulu dördüncü oldu.