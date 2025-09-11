Kayseri Optimist Yelken Yarışları için tanıtım lansmanı gerçekleştirildi

Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Optimist Yelken Yarışlarına ev sahipliği yapacak. Kayseri’de ilk kez düzenlenecek olan yarışlar, 7 ilden 10 kulüp, 57 sporcu ve 12 hakemle gerçekleştirilecek. 11-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlar için Talas E-Spor Merkezinde Yelken Yarışları tanıtım lansmanı düzenlendi. Lansman toplantısına, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Spor ve Gençlik Başkanı Ali İhsan Kabak, Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Serdar Özkaleli, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, “Şu an itibarıyla Optimist Yelken Yarışları yapılacak. Biz yine bu yarışmada da bu yarışmanın en üst Türkiye Şampiyonası mı olur, artık uluslararası şampiyona mı olur, buna talipli olduğumuzu buradan söylemek istiyorum. Çünkü Kayseri bunun altından kalkabilecek güce de, potansiyele de sahip bir şehir. Biz şu an Yahyalı'da rafting yapıyoruz. Tomarza'nın Böke’sinde, Şıhbarak’ta kano yapıyoruz. Tomarza'nın Melikviranı'nda inşallah bot safariye başlayacağız. Kayserimizin denizi Kuşçu Yamula Barajı'nda su sporları merkezimiz var ve optimist yelkenden tutun da durgun su kanosuna kadar birçok spor dalında çalışmalar yapıyoruz. Yani bu şehir normalde su kaynakları konusunda çok üst seviyede değil ama biz mümkün mertebe taşı sıkıp suyunu çıkartacak seviyede, Kayserimizin şanına yaraşır bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bu yüzden de gururluyuz. Çünkü hakikaten son zamanlarda çok ciddi programları Kayseri'ye getirmeye başladık. Türkiye'de dikkat çekiyor. Bizim buradaki iştahımızı gördünüz. Normal şartlarda Kayseri programda yoktu. Kayseri'deki potansiyeli gördükten sonra şimdi burada konuşma yapmadan önce biraz muhabbet etme imkânını bulduk. Hakikaten bu konuda ciddi potansiyeli olan bir şehir Kayseri” ifadelerini kullandı.



İl Spor ve Gençlik Başkanı Ali İhsan Kabak, “Gerçekten biz burada Kayseri'de çok kısa sürede, Orta Anadolu'da belki de bir bozkır iklimi olarak görünen Kayserimizde, su sporları alanında çok önemli yol aldık. Tabii buradaki en önemli güzellik, bu yolu açan ve destek veren Sayın Valimiz. Biz kendilerine şükranlarımızı iletiyoruz. Birçok ilin 7-8 yılda yaptığını bir yıl gibi kısa bir sürede başardık. Başta yelken kano ve diğer su sporları alanında önemli yol aldık. Kayseri, yelkende de önümüzdeki yıllarda Gençlik Spor Kulübü ve diğer kulüplerin de bu işe girmesiyle birlikte, sporcularla zaten çalışmaya başladı. Daha profesyonelce bu hizmeti verecek ve çalıştıracağız. Biz alanımızda teknik desteği federasyondan alıyoruz. Ve bunun yanında da sporcularımızın çalışmasıyla önümüzdeki dönemlerde başarılı sporcularla da inşallah karşılaşacağız. Zaten tesislerimizde optimist ile ilgili teçhizatımız, tüm malzemelerimiz var ve kano ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu süreç hemen olmuyor ama kısa sürede de önemli yol aldık.

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Serdar Özkaleli; “Burada üçüncüsünü gerçekleştirdikten sonra Anadolu Ligi'nin dördüncüsünü de kısmet olursa Mersin'de finalize edeceğiz. Biz burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımız için çok mutluyuz. Ama asıl hedefimiz, burada böyle bir imkan var ve su sporları gibi bir merkez var, bu merkezde bir spor kulübünün Kayseri'de sporcuları olsun istiyoruz. Ve biz de federasyon olarak sizlere gerek antrenör desteği gerekse ekipman desteği vermeye hazırız” açıklamasını yaptı.