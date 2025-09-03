  • Haberler
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında çıkan büyk çaplı yangının dumanları şehrin her noktasından gözlemlenebilirken, tüm şehri dumana boğdu.

Kayseri Organize'deki Fabrika Yangını Kenti Dumana Boğdu

Organize Sanayi Bölgesi, 10. Sokakta bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca olay yerine 2 adet tomanın da sevk edildiği öğrenildi.

Büyük çaplı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi

