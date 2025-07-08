Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Yol Yenileme Seferberliği

2025 yılı için planlanan yeni projeler arasında, yaklaşık 11 kilometrelik bir yolun daha asfaltının yenilenmesi bulunuyor. Bu yenileme çalışmaları, Kayseri'nin sanayi potansiyelini artırarak, sanayicilerin iş süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, yapılan bu çalışmaların sanayicilere hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşları istek ve önerileri için 0352 321 11 00 numaralı telefondan iletişime geçmeye davet etti.

Yol yenileme projeleri, bölgedeki ulaşım kalitesini artırırken, sanayi sektörünün gelişimine de katkı sağlamaya devam ediyor.