  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Yol Yenileme Seferberliği

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Yol Yenileme Seferberliği

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 24 Haziran 2022 tarihinden bu yana yürütülen yol yenileme çalışmalarının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Toplamda 50 kilometrelik bir yol ağının asfaltı tamamen yenilendi. Bu önemli proje, bölgedeki sanayicilere daha iyi bir ulaşım altyapısı sunmayı hedefliyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Yol Yenileme Seferberliği

2025 yılı için planlanan yeni projeler arasında, yaklaşık 11 kilometrelik bir yolun daha asfaltının yenilenmesi bulunuyor. Bu yenileme çalışmaları, Kayseri'nin sanayi potansiyelini artırarak, sanayicilerin iş süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, yapılan bu çalışmaların sanayicilere hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşları istek ve önerileri için 0352 321 11 00 numaralı telefondan iletişime geçmeye davet etti.

Yol yenileme projeleri, bölgedeki ulaşım kalitesini artırırken, sanayi sektörünün gelişimine de katkı sağlamaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Şerafettin Bahadır'ın silahlı saldırıya uğraması nedeniyle açılan dava ertelendi
CHP’li Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğraması nedeniyle açılan dava ertelendi
NNYÜ Sağlık Bilimlerinde Mezuniyet Coşkusu
NNYÜ Sağlık Bilimlerinde Mezuniyet Coşkusu
İncesu'ya 3,5 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı
İncesu'ya 3,5 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı
'Metan gazı çok sinsi bir gazdır renksiz ve kokusuzdur'
“Metan gazı çok sinsi bir gazdır; renksiz ve kokusuzdur”
Kayseri'nin Gözde Yerine Kentsel Dönüşüm Müjdesi
Kayseri'nin Gözde Yerine Kentsel Dönüşüm Müjdesi
Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi Kayseri'ye getirildi
Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün cenazesi Kayseri’ye getirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!