Kayseri Organize Tarım Bölgesinde Sıcak Su Sevinci: 64 derecelik sıcak suya ulaşıldı

Kayseri Valiliği koordinesinde Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Kayseri Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) dördüncü kuyuda yapılan sondaj çalışması sonucunda 96 debide 64°C sıcak suya ulaşıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise OTB ile ilgili müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Çiçek, “Valiliğimiz koordinesinde, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Kayseri OTB’den bir güzel haber daha geldi. Daha önce çalışmaları tamamlanan üç kuyunun ardından, dördüncü kuyuda yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 96 debide 64°C sıcak suya ulaşıldı. Dördüncü kuyudan da sıcak suya ulaşılması, Kayseri tarımı açısından büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Çalışmalarda emeği geçen MTA Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.