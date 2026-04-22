Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan 23 Nisan mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz” dedi. Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü: 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde halk iradesinin en yüksek otorite olarak kabul edildiği, ulusal egemenliğin ilan edildiği tarihi bir gündür. Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın önemini ve değerini tüm dünyaya göstermektedir. Kayseri OSB yönetimi olarak bizler, çocuklarımızın çağdaş eğitimle yetişmeleri, özgürce düşünebilmeleri ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için elimizden gelen tüm desteği sunmayı görev biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ülkemizin yarınları onların gözlerindeki ışıkla şekillenecektir. Bu bağlamda, bünyemizde bulunan Kayseri OSB Teknik Kolejimizde binlerce öğrencimizi yetiştiriyor, bölgemizin ve şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda kalifiye elaman talebini karşılamaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyorum.”