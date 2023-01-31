Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Yalçın 'Kayseri OSB'mizin dinamosu olduğu şehrimizin ihracat rakamları, 2022'de yine bir rekora imza attı. Daha çok ihracat yapma arzusunda olan sanayicilerimizin arsa taleplerinin karşılanabilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Kayseri OSB'deki üretim alanı yetersizliği çözümüne destek verilmelidir.' dedi.

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  • 31.01.2023 13:39
  • Güncelleme: 31.01.2023 15:35
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ihracat rakamlarını değerlendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Yalçın; “Kayseri OSB’mizin dinamosu olduğu şehrimizin ihracat rakamları, 2022’de yine bir rekora imza attı. Daha çok ihracat yapma arzusunda olan sanayicilerimizin arsa taleplerinin karşılanabilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Kayseri OSB’deki üretim alanı yetersizliği çözümüne destek verilmelidir.” dedi.

Başkan Yalçın açıklamasında; “Aralık ayında 340 milyon 936 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşan Kayseri, 2022 yılında yüzde 8.5 oranında artışla 3 milyar 918 milyon dolar ihracat yapma başarısını gösterdi. Bu başarının yakalanmasında emeği olan tüm firmalarımız ve kurumlarımızı kutluyorum. Aralık ayındaki ithalat rakamımız ise bir önceki aya oranla düşüş göstererek 115 milyon 914 bin dolar olmuştur.” ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında değerlendirmesini yapan Başkan Yalçın; “Demir ve demir dışı metaller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile elektrik-elektronik sektörleri yine başı çekmektedir. Bu sektörlerde daha iyi konuma ulaşmamız ve diğer sektörlerdeki ihracatımızı artırabilmemiz için yüksek teknolojiye dayalı üretime önem vermemiz gerekmektedir. Kayseri OSB olarak, yüksek teknoloji içeren üretim yapacak firmalarımıza destek olacağımızın bilinmesini isterim. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, şehrimizin önde gelen isimlerinin katkıları ile Kayseri OSB’nin genişleme alanı noktasındaki girişimlerinin kısa sürede sonuçlanmasını beklemekteyiz. Üretim alanı yetersizliği çözülmüş bir Kayseri OSB’yle birlikte sanayicilerimizin yatırımlarının artmasına daha fazla imkan sağlanabilecektir.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, sanayicilerin üretim bakımından önlerinde engeller bulunduğunu ve özellikle enerji maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle zorlandıklarını ifade ettiklerini belirterek; “Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılan indirimler için teşekkür ediyoruz. Bu indirimlerin devam etmesini diliyoruz. Düşük enerji maliyetleri sayesinde üretim maliyetleri de düşecek ve firmalarımızın dış pazarlardaki rekabet gücü artacaktır. Sanayicilerimizin önündeki engellerin kaldırılabilmesi ve aksaklıkların düzeltilebilmesi adına, Kayseri OSB olarak ihracat yapan tüm firmalarımıza desteklerimiz sürecektir” diye konuştu.

İHA

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