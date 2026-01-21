  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri OSB Başkanı Yalçın: Bayrağımıza yapılan saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum

Kayseri OSB Başkanı Yalçın: Bayrağımıza yapılan saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü SDG-YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırıya sert tepki gösteren Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 'Bayrağımıza karşı yapılan her türlü saldırı, milletimizin ortak değerlerine, tarihine ve onuruna yapılmış alçak bir provokasyondur' dedi.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın: Bayrağımıza yapılan saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü SDG-YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırıya sert tepki verdi. 

Başkan Yalçın, “Şanlı bayrağımıza yönelik Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütü SDG-YPG yandaşları tarafından yapılan alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Bayrağımıza yapılan bu provokasyon asla karşılıksız kalmayacaktır ve Devletimiz hesabını soracak irade ve kararlılığa sahiptir. Milletimizin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin kutsal sembolü Türk Bayrağı, tarih boyunca bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bayrağımıza karşı yapılan her türlü saldırı, milletimizin ortak değerlerine, tarihine ve onuruna yapılmış alçak bir provokasyondur. Yapılan saldırı, milletimizin Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne sahip çıkılması noktasında toplumun tüm kesimlerinin birliğini koruma ve milli değerlere sahip çıkma konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ortaya koymuştur.  Kayseri OSB’nin milleti ve devleti için üreten, istihdam eden ve ihracat yapan tüm sanayicileri olarak bizler; demokrasinin, milli değerlerin ve toplumsal barışın yanındayız ve destekçisiyiz. Milletimizin ortak değerlerine yönelik hain saldırılar bertaraf edilecek ve asla amacına ulaşamayacaktır. Yüce Türk Devleti, bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken cezayı almaları konusunda kudretlidir” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı'nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı’nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!