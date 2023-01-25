Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan 'Regaib Kandili' mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Yalçın’ın mesajı şu şekilde;

“Rahmet ve bereketin bol yaşandığı, sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili’ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Yüce Allah’a daha derin bir şükür imkânı bulacağımız, insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını umut ediyorum. Bu duygularla, Regaib Kandili’nin ve Üç Aylar’ın tüm sanayicilerimize, hemşerilerimize, ülkemize, İslam âlemine huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”