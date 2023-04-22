Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 22.04.2023 11:11
  • Güncelleme: 22.04.2023 13:14
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Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Milletimizi ortak bir hedef etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakârlığın en güzel timsali olmuştur” dedi.

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan günü, ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın da, Atatürk’ün kendilerine duyduğu bu güvenden hareketle; ülkemizi sosyal, kültürel ve ekonomik olarak çok daha üst seviyelere taşıyacaklarına, milletimizi çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkaracaklarına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Aziz şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, dünyanın bütün çocuklarına mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyorum.”

İHA

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