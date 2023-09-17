Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan KAPEX Fuarına Övgü Dolu Sözler

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, KAPEX Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'nın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Yalçın, 'Kayseri'de ilk kez düzenlenen KAPEX Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı oldukça başarılı geçmiştir. Yurt dışından gelen alım heyetlerinin ilgisi sanayicilerimizi ve bizleri oldukça memnun etmiştir. Kayseri OSB yönetimi olarak, Kayseri'yi fuarlar şehri yapmak için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz' dedi.

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  • 17.09.2023 14:32
  • Güncelleme: 17.09.2023 15:05
Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan KAPEX Fuarına Övgü Dolu Sözler
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, KAPEX Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı’nın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Yalçın, “Kayseri’de ilk kez düzenlenen KAPEX Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı oldukça başarılı geçmiştir. Yurt dışından gelen alım heyetlerinin ilgisi sanayicilerimizi ve bizleri oldukça memnun etmiştir. Kayseri OSB yönetimi olarak, Kayseri’yi fuarlar şehri yapmak için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz” dedi.

Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezinde 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen KAPEX fuarına 60’ın üstünde Kayserili firmanın katıldığını ve ziyaretçilerin ilgisinin oldukça büyük olduğunu kaydeden Yalçın, Kayseri OSB, Nobel Expo Fuarcılık ve Kayseri Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği iş birliğinde düzenlenen fuarın çok başarılı geçmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Başkan Yalçın; “KAPEX fuarındaki stantların tamamını ziyaret ettik. Sanayicilerimizle bire bir görüştük. Özellikle yurt dışı bağlantılarının sağlanmış olmasından dolayı sanayicilerimizin memnuniyetini gözlerinden okuduk. Fuarda elde edilen başarı, ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin bir kez daha kanıtı oldu. Kayseri’yi yılın her ayı fuarların yapıldığı, yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olan bir şehir yapmak için çabalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. Kayseri’nin mobilya ve çelik kapı sektörlerinde lider konumda bulunduğu hatırlatan Başkan Yalçın, “Kayseri, çelik kapı üretiminde Türkiye’nin merkezi. Türkiye’de üretilen 100 kapıdan 90’ını Kayseri firmaları üretiyor. Bu kadar önemli bir üretim gücünün tanıtımı için hazırladığımız fuarın başarılı geçmesi şehrimiz adına gurur vericidir. Bu daha başlangıç olmuştur. İlerleyen yıllarda KAPEX fuarının daha iyi yerlere geldiğini hep birlikte göreceğiz. Bu fuarın açılmasında katkıları bulunan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezinde önceki yıllarda yılda sadece bir fuar yapılabildiğini hatırlatan Başkan Yalçın; “Şehrimizde bugün itibariyle mobilya fuarı, çelik kapı, tarım fuarı yapılmaktadır. Mobilya, yan sanayi ve makineleri fuarı ile yatak ve yan sanayi makineleri fuarlarını da yakın zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu adımlarımız farklı dinamikleri tetikleyecek ve yeni fuarları da elbette şehrimize kazandıracaktır. Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezimiz bundan sonra da çok sayıda fuara ev sahipliği yaparak şehrimize büyük katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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İHA

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