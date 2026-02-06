Kayseri OSB Başkanı Yalçın: ‘Kayseri OSB Afetler Karşısında Daima Hazır’

Kayseri OSB olarak, depremlerin hemen ardından AFAD'ın koordinasyonunda bütün kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, “Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek beyefendinin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, Kayseri OSB’mizin tüm imkânları deprem felaketini yaşamış olan insanlarımız için seferber edilmiştir. Kayseri OSB itfaiyesi özel arama ve kurtarma ekibimiz, hızlıca bölgeye intikal etmiş ve çalışmalar yürütmüştür. Ekiplerimiz, deprem bölgesinde 100’ü aşkın vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtarmıştır. İtfaiye personelimize deprem anından itibaren gösterdikleri çalışmalardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın, “Kayseri OSB İtfaiyemiz, 6 Şubat depremlerinin akabinde, yaptığımız çalışmalarla deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı daha donanımlı ve eğitimli halde hazır bulunmaktadır. Allah milletimizi ve sanayicilerimizi depremlerden ve afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümündeyiz. Bu büyük afet, yüreklerimizde derin izler bıraktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz, adeta bir seferberlik ruhuyla afetin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştı. Hızla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına katkı sunmuş olmak da bizler için ayrıca bir gururdur. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin.”