Kayseri OSB davası 7 yıldır çözülemedi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve OSB yöneticilerine 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla açılan davanın duruşması yine ertelendi.

Kayseri OSB’de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılının haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bağlı müfettişler görevlendirildi. İncelemeler sonrasında rapor hazırlandı.

Soruşturma sonunda OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile yöneticiler ve çalışanlarından A.Ö, H.K., O.A., A.İ., A.Y., H.C., M.K., Ö.B., S.A., S.S., Ş.A., Ş.Ö., Y.İ, M.S., N.B.,A.E. hakkında ‘zimmet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan açılan soruşturma, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar katılmazken, avukatları davada hazır bulundu. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

